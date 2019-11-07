Ибрагимович запустил новый челлендж, который заставит всех жевать жвачку

Златан Ибрагимович / Фото: Reuters

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Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович в своем Twitter запустил новый челлендж.

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В ролике 38-летний шведский нападающий начинает обратный отсчет с трех, обыгрывая созвучие английских слов два и "chew" (жевать), после чего подбрасывает жвачку и ловит ее ртом.

В своем предыдущем челлендже, запущенном в конце сентября и носившем название matrixchallenge, Ибрагимович держал мяч на груди и, наклонившись назад, двигал руками, как главный герой известного фильма "Матрица", уворачивавшийся таким образом от пуль.

Златан перешел в "Лос-Анджелес Гэлакси" весной 2018 года. "Барселона", "Милан", "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Юнайтед".

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Ранее сообщалось, что Златан Ибрагимович удостоится памятника в родной Швеции. Статуя станет подарком форварду от Ассоциации футбола страны. Высота монумента составит 2,7 метра, а его вес будет около 500 кг.

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