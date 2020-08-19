Ибрагимовича обвинили в измене жене и романе с сексуальной блондинкой: фото

Шведского нападающего "Милана" Златана Ибрагимовича подозревают в романе с итальянской журналисткой Дилеттой Леоттой и измене своей жене – шведской актрисе и фотомодели Хелене Сегер, которая старше 38-летнего Ибры на 11 лет. Ранее мы писали, что звездному одноклубнику Малиновского на его глазах изменила жена: теперь он хочет бросить футбол.
Как сообщает Tutto Sport со ссылкой на журнал Chi, Златан Ибрагимович и Дилетта Леотто познакомилась во время карантина, когда были выбраны в качестве главных героев новой рекламы приложения для тренировок. Позже, по данным источника, футболист и журналистка одновременно отдыхали на Сардинии, якобы в разных компаниях, но ужинали в одном ресторане в эксклюзивной приватной комнате.
"С Дилеттой у Златана больше, чем просто дружба", – добавляет источник
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Ибрагимович и его семья. Фото – Getty Images
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Как сообщают итальянские СМИ, жена Ибрагимовича Хелен Сегер с двумя сыновьями от Златана живет в Швеции и, по информации местной прессы, отношения у супругов сейчас не лучшие. По крайней мере, на Сардинию в отпуск Златан летал без жены.
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