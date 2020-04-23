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Ибрагимовича потянуло в горы: Златан купил огромный участок в Швеции

23 апреля, 22:31

Максим Перепелица

Шведский форвард потратил более двух миллионов евро на землю

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович инвестировал серьезные деньги в недвижимость, сообщает Aftonbladet. По информации источника, 38-летний футболист стал владельцем земельного участка в горах Швеции площадью около 1000 гектаров. Сделка обошлась звездному форварду в 30 миллионов шведских крон, что эквивалентно 2,7 миллиона евро.

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Стоит отметить, что Ибрагимович уже владеет виллой в шведском горнолыжном курорте, а также охотничьим домом.

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Ранее мы рассказывали, что Ибрагимович решил продолжить карьеру еще как минимум на год. Каксообщала La Gazzetta dello Sport. Ибрагимович принял решение не уходить из футбола, поскольку этот сезон был омрачен коронавирусной инфекцией, что не позволило бы ему поставить красивую точку в карьере.

Также сообщалось, что знаменитый футболист "Барселоны" и "Ювентуса" на католическую Пасху снял смешной ролик. Дани Алвес решил повеселить публику и "снести" яйцо.

Смотрите, как забивает Ибрагимович:

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Смотрите, как Неймар развлекается на карантине:

Видео: Instagram

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Милан Италия чемпионат Италии Златан Ибрагимович

Источник: Сегодня|Спорт

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