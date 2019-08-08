Игорь Шуховцев – о матчах "Мариуполя" и "Зари" в ЛЕ: "Дерзость совершает чудеса"

Игорь Шуховцев / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

Экс-голкипер "Мариуполя" и "Зари" Игорь Шуховцев поделился с "Сегодня" мнением о перспективах своих бывших команд в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы. Напомним, луганчане сегодня на выезде сыграют с ЦСКА из Софии, а "Мариуполь" в Одессе сырает с "АЗ Алкмар".

"Молодость Мариуполя: плюс или минус"

"АЗ – хорошая команда: думающая, атакующая, бегущая, крепкий европейский середняк. Но не гранд, с которым изначально нет никаких шансов. С такими командами можно играть – если действовать с максимальной концентрацией и самоотдачей. Мне АЗ по стилю игры чем-то напоминает "Зарю". А противостоять "Заре" в прошлом сезоне у "Мариуполя" хорошо получалось. Правда, с немного другой обоймой игроков. А сейчас в "Мариуполе" очень молодой состав, но это может стать как минусом, так и плюсом. Очень часто небитая молодежь за счет своей удали, азарта, дерзости может совершать чудеса. Думаю, на это Бабич и будет в какой-то степени делать ставку. Моменты у ребят в любом случае будут, главное ими распорядиться. Хотя, конечно, отсутствие сразу двоих опытных игроков – Фомина и Яворского – станет серьезной головной болью для тренерского штаба "Мариуполя".

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Отметим, что "Мариуполь" стартовал в чемпионате Украины с поражения "Колосу" и победы над "Александрией", которая стартует в Лиге Европы с группового этапа.

"Скрипник как импульс для "Зари"

"Задача "Зари" проще – все-таки соперник не из самого сильного чемпионата. Плюс ответная игра дома. А у луганчан команда сейчас сбалансированная, поигравшая в еврокубках. Да и приход нового тренера – это всегда дополнительный импульс. Не знаю, какую тактику изберет Скрипник на игру в Софии, но, думаю, она мало будет отличаться от той, что принесла успех в Черногории с "Будучностью". Если "Заря" сыграет с такой же реализацией моментов, как с черногорцами, то они должны проходить ЦСКА без лишней нервотрепки".

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