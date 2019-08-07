Скрипник: "Заря" всегда проходила третий отборочный раунд? Не будем нарушать статистку"

Украинский тренер рассказал о подготовке к матчу с ЦСКА

Виктор Скрипник и Богдан Леднев / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник и игрок команды Богдан Леднев ответили на вопросы журналистов на традиционной предматчевой пресс-конференции перед встречей с софийским ЦСКА в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Ранее сообщалось, что лучший бомбардир "Зари" пропустит матч с ЦСКА в Лиге Европы.

- Насколько ваша нынешняя команда отличается от той, с которой вы играли здесь год назад?

- Это две разные страны и разные команды, которые отличаются между собой. Одинаковых клубов не бывает. "Заря" больше играет вперед, а в прошлом году у меня была команда, которая хорошо играла против мяча. "Заря" хочет выигрывать и добиваться положительных результатов.

- Статистика говорит в вашу пользу. "Заря" всегда проходила третий отборочный раунд. Сможете ли ее подтвердить?

- Статистика всегда меняется. Если она говорит в нашу пользу, то хотим не нарушать ее. Но в футбол играет не статистика, а две команды. Знаем, что завтра нам будет противостоять сильный, симпатичный соперник, который тоже желает пройти дальше.

- Насколько будет не хватать Громова?

- Травмы – это неотъемлемая часть футбола. Нам неприятно, что игроки получают травмы, но и без них нужно играть. Настраиваемся на положительный результат. Будем за него бороться.

- Русин может его заменить?

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- У нас, помимо Русина, достаточно квалифицированных игроков, которые могут его заменить. Русин в том числе.

- Сильные стороны ЦСКА, на ваш взгляд?

- Самая сильная сторона соперника – их нынешний тренер. Он пришел в команду 5 или 6 матчей назад. Команда поменялась и играет в тот футбол, который нравится болельщикам.

- Если бы при жеребьевке был шанс выбирать своих соперников, вы бы выбрали пару с ЦСКА?

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- Мне не хотелось попадать на пару "Осиек" – ЦСКА. Но случилось так, как случилось.

- Насколько вам помогло то, что ваш помощник Веселин Атанасов из Болгарии?

- Он читает местную прессу. От него идет информация. То, что есть такой специалист – это помогает, но игры выигрывают ребята, которые выходят на футбольное поле.

Также на вопросы журналистов ответил Богдан Леднев:

- Недавно экс-тренер "Зари" Юрий Вернидуб сказал, что пока игра команды не очень отличается о той, которая была ранее. Что для тебя именно изменилось с приходом к тренерской должности Виктора Скрипника?

- Мы больше стали играть вперед, хотя раньше больше действовали на контратаках. Пытаемся больше играть на мячах, проводить позиционные атаки.

- Твоя роль на поле как-то поменялась?

- Есть некоторые требования, которые отличаются, но позиция на поле осталась такая же.

В случае выхода в плей-офф раунд Лиги Европы Заря встретится с победителем пары "Люцерн" (Швейцария) – "Эспаньол" (Испания). Все результаты жеребьевки плей-офф раунда Лиги Европы. Первые матчи раунда плей-офф Лиги Европы пройдут 22 августа, ответные – 29-го.

"Заря" стартовала в чемпионате Украины с победы над "Ворсклой":

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