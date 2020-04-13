"Игра окончена. "Барселону" ждет банкротство": клубу Месси предрекли кончину из-за коронавируса

Кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт выразил мнение, что клуб впереди ждет тяжелая перестройка, в связи с которой "сине-гранатовые" находятся под угрозой банкротства. Ранее сразу шесть директоров "Барселоны" подали в отставку.

"В течение долгого времени мы предупреждали, что "Барселона" движется прямо к идеальному шторму, – заявил в интервью Mundo Deportivo Виктор Фонт. – Клубу предстоит заменить лучшее поколение футболистов в своей истории, построить новый спортивный комплекс и бороться против компаний с огромными финансовыми ресурсами. Мы пережили осуждение клуба по делу Неймара, споры между игроками, сотрудниками, проверку по делу социальных сетей. Добавьте неустойчивую спортивную политику, разложение директората и существенное снижение доходов в связи с коронавирусом. Клуб находится под угрозой экономического и морального банкротства. Игра окончена"

Виктор Фонт. Фото – El Pais

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Отметим, что Виктор Фонт – предприниматель в сфере технологий, основатель управляющей компании Delta Partners. Именно он считается главным конкурентом Хосепа Бартомеу на предстоящих выборах президента "Барселоны" в 2021 году.

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