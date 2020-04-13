Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,2
29,56
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Игра окончена. "Барселону" ждет банкротство": клубу Месси предрекли кончину из-за коронавируса

13 апреля, 09:39

Богдан Юрков

Армагеддон для гранда испанского футбола прогнозирует претендент на пост президента клуба Виктор Фонт

Кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт выразил мнение, что клуб впереди ждет тяжелая перестройка, в связи с которой "сине-гранатовые" находятся под угрозой банкротства. Ранее сразу шесть директоров "Барселоны" подали в отставку.

"В течение долгого времени мы предупреждали, что "Барселона" движется прямо к идеальному шторму, – заявил в интервью Mundo Deportivo Виктор Фонт. – Клубу предстоит заменить лучшее поколение футболистов в своей истории, построить новый спортивный комплекс и бороться против компаний с огромными финансовыми ресурсами. Мы пережили осуждение клуба по делу Неймара, споры между игроками, сотрудниками, проверку по делу социальных сетей. Добавьте неустойчивую спортивную политику, разложение директората и существенное снижение доходов в связи с коронавирусом. Клуб находится под угрозой экономического и морального банкротства. Игра окончена"

Виктор Фонт. Фото – El Pais

Читайте также: "Кто-то ворует деньги": один из функционеров "Барселоны" обвинил клуб в коррупции

Отметим, что Виктор Фонт – предприниматель в сфере технологий, основатель управляющей компании Delta Partners. Именно он считается главным конкурентом Хосепа Бартомеу на предстоящих выборах президента "Барселоны" в 2021 году.

Смотрите, как "Барселона" играла в Лиге чемпионов с "Наполи" перед остановкой соревнований из-за коронавируса

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Барселона банкротство чемпионат Испании Лионель Месси коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клуба
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клубаФутбол
"Итальянцы пооблизывались – и все разошлось": капитан "Днепра-1" Кравченко – о коронавирусе, "аде" и зарплатахФутбол
"Через пару матчей все будут травмированы": озвучены риски футболистов после пандемии коронавирусаФутбол
Шутки эпохи коронавируса: футболист киевского
Шутки эпохи коронавируса: футболист киевского "Динамо" показал "форму" на следующий сезонЧУ по футболу
"Была большая паника": экс-капитан "Динамо" раскрыл подробности коронавирусной болезни у своей женыФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...