"Игра с "Шахтером" – не самая важная": президент "Динамо" – о премиальных за Суперкубок

Во вторник вечером в украинском футболе состоится очередное противостояние самых принципиальных соперников. Наш сайт уже начал онлайн матча за Суперкубок "Шахтер" – "Динамо". Встреча пройдет на столичном НСК "Олимпийский".

Реклама

Накануне президент "Динамо" Игорь Суркис в комментарии телеканалу "Футбол 1" поделился своими мыслями по поводу важности ближайшего поединка с "Шахтером":

"Игра за Суперкубок – не самая важная у нас. Почему? Потому что задача стоит, естественно, попасть в Лигу чемпионов. Во всяком случае, все для этого делается. Нужны здоровые люди. Так случилось, что череда травм у нас еще с прошлого сезона. Может, это и пандемия сказалась. Я смотрю, что в других европейских командах тоже много травм. А травмы все – мышечные: там порвался, там не растянулся. Поэтому будем надеяться, что все скоро восстановятся и будет полный порядок... Не могу сказать, что премиальные за матч с "Шахтером" будут какие-то особые. Они будут такими, как всегда. Все прописано в контрактах".

Читайте также: легендарный футболист "Динамо" рассказал, как киевляне победят "Шахтер" в Суперкубке.

Смотрите, как "Динамо" обыграло "Олимпик" в первом матче нового чемпионата в пятницу:

Реклама

Все подробности в спецтеме Суперкубок Украины

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама