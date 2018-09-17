"Играли с соперниками посильнее": игрок "Астаны" унизил "Динамо" перед матчем Лиги Европы

Сегодня, 20:07

Футболист клуба из Казахстана считает, что они имеют шансы на выход из группы

Александр Мокин. Фото ФК &quot;Астана&quot;
Александр Мокин. Фото ФК "Астана"

Вратарь футбольного клуба "Астана" из Казахстана Александр Мокин оценил шансы своей команды на выход в плей-офф Лиги Европы и поделился ожиданиями от предстоящего матча первого тура группового этапа Лиги Европы против киевского "Динамо", который состоится 20 сентября на "Олимпийском".

"Шансы на выход из группы есть всегда. Думаю, все будет хорошо. Надо просто работать как можно больше. Я бы не стал никого выделять. Сейчас все команды играют на хорошем уровне, от любого соперника можно ожидать неприятностей.

Первый матч в группе с "Динамо"? Мне кажется, что здесь нет ничего страшного. "Астана" играла с командами и посильнее", – отметил Мокин.

Ранее мы представляли первого соперника "Динамо" в Лиге Европы: пока без Григорчука, но с главным бомбардиром.

В текущем сезоне "Динамо" занимает второе место с конца по количеству забитых мячей, опережая только столичный "Арсенал", а в сумме команда Хацкевича не может выиграть уже пять матчей подряд. Последняя осечка случилась в матче 8 тура чемпионата Украины против "Зари": итог уикенда Премьер-лиги.

Напомним, после поражения "Карпатам" (0:2) в чемпионате Украины Александр Хацкевич намекнул о своей отставке. Однако позже он опроверг уход из "Динамо", объяснив свои слова эмоциями. А буквально несколько дней назад президент киевлян Игорь Суркис заявил, что дает Хацкевичу еще один шанс.
футбол, Лига Европы, Динамо Киев, ФК Астана

Вы сейчас просматриваете новость ""Играли с соперниками посильнее": игрок "Астаны" унизил "Динамо" перед матчем Лиги Европы". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

sports.kz

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Фото ФК "Астана"

Пока без Григорчука, но с главным бомбардиром: с кем предстоит сыграть "Динамо" в Лиге Европы

Сегодня, 10:40

Динамовцы стартуют в Лиге Европы с домашнего матча против "Астаны"

Футбол

Коваленко. Хавбек "оранжево-черных" прервал свою голевую "засуху", длившуюся с апреля. Фото shakhtar.com

Как прошел уикенд в чемпионате Украины: "Шахтер" прервал суперсерию "Александрии", а "Динамо" снова теряет очки

Сегодня, 08:15

"Горняки" до пяти очков увеличили отрыв в Премьер-лиге, Динамо" не смогло обыграть "Зарю" - 1:1
Загрузка...

Новости

"Александрия" - "Шахтер": центральный матч 8 тура чемпионата Украины

8-й тур чемпионата Украины: расписание, результаты и таблица

Вчера, 19:26

"Александрия" и "Шахтер" сыграют в субботу, "Заря" и "Динамо" сразятся в воскресенье

Новости

"Заря" - "Динамо" - 1:1. Фото Instagram

"Динамо" не смогло победить в третьей игре подряд в чемпионате Украины

Вчера, 19:04

"Заря" и "Динамо" сыграли вничью в Запорожье - 1:1

Футбол

Фото AFP

"Динамо" приписывают интерес к нападающему "Газ-Метана"

Вчера, 11:55

Зимой Олару может бесплатно покинуть свой нынешний клуб

Новости

Игорь Суркис. Фото ФК "Динамо"

Суркис: "5-6 лет назад я бы убрал главного тренера, но Хацкевичу нужно дать шанс"

14 Сентября, 11:23

Президент "Динамо" уверяет, что Хацкевич строит новую команду
Загрузка...