"Играли с соперниками посильнее": игрок "Астаны" унизил "Динамо" перед матчем Лиги Европы

Футболист клуба из Казахстана считает, что они имеют шансы на выход из группы

Вратарь футбольного клуба "Астана" из Казахстана Александр Мокин оценил шансы своей команды на выход в плей-офф Лиги Европы и поделился ожиданиями от предстоящего матча первого тура группового этапа Лиги Европы против киевского "Динамо", который состоится 20 сентября на "Олимпийском".

"Шансы на выход из группы есть всегда. Думаю, все будет хорошо. Надо просто работать как можно больше. Я бы не стал никого выделять. Сейчас все команды играют на хорошем уровне, от любого соперника можно ожидать неприятностей.

Первый матч в группе с "Динамо"? Мне кажется, что здесь нет ничего страшного. "Астана" играла с командами и посильнее", – отметил Мокин.

Ранее мы представляли первого соперника "Динамо" в Лиге Европы: пока без Григорчука, но с главным бомбардиром.

В текущем сезоне "Динамо" занимает второе место с конца по количеству забитых мячей, опережая только столичный "Арсенал", а в сумме команда Хацкевича не может выиграть уже пять матчей подряд. Последняя осечка случилась в матче 8 тура чемпионата Украины против "Зари": итог уикенда Премьер-лиги.

Напомним, после поражения "Карпатам" (0:2) в чемпионате Украины Александр Хацкевич намекнул о своей отставке. Однако позже он опроверг уход из "Динамо", объяснив свои слова эмоциями. А буквально несколько дней назад президент киевлян Игорь Суркис заявил, что дает Хацкевичу еще один шанс.