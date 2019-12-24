Рынок упал: десять элитных футболистов, которые катастрофически подешевели в 2019 году

Филиппе Коутиньо / Фото: Официальный сайт ФК "Бавария"

Авторитетный футбольный портал Transfermarkt опубликовал список из десяти элитных футболистов, чья трансферная стоимость в уходящем году снизилась больше всего. Читайте также, как игрок, помогавший украинской армии, может вернуться в московский клуб.

Сильнее других подешевел бразильский хавбек мюнхенской "Баварии" Филиппе Коутиньо, выступающий в Германии на правах аренды. Принадлежит же игрок сборной Бразилии испанской "Барселоне". Ранее 27-летнего вингера оценивали в 140 миллионов евро. Теперь же дают ровно половину той цены. Интересно, что "Бавария" подписала с "Барсой" соглашение, что в конце сезона 2019/20 может выкупить Коутиньо за 120 "лимонов".

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Сильно упали в цене сразу три футболиста "Реала". Игроки атакующей линии испанец Марко Асенсио и валлиец Гарет Бэйл синхронно стали дешевле ровно вдвое: теперь их оценивают в 40 миллионов вместо 80. А их партнер из обороны бразилец Марсело "скатился" с 70 "лимонов" до 20, заняв в рейтинге "почетное" второе место.

Читайте, что в 2019-м "Реал" забил меньше, чем в худший год с Роналду.

Утешать "реалистов" может лишь то, что также трое парней из "Барселоны" попали в топ-10 "уцененных" футболистов: Ракитич, Бускетс и Умтити.

Смотрите, как Коутиньо недавно забивал за "Баварию" в Лиге чемпионов "Тоттенхэму"

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