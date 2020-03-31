Игрок "Баварии" на летней резине слетел с трассы во время снегопада

Сам Жером Боатенг не пострадал, но его автомобилю был нанесен серьезный ущерб

Защитник "Баварии" Жером Боатенг попал в аварию на одном из немецких автобанов. Отмечается, что футболист потерял управление над своим суперкаром по дороге в Лейпциг недалеко от Мюнхена. Автомобиль выбросило в отбойник. По сведениям источника, машина Боатенга была оснащена летней резиной, а незадолго до ДТП на трассу выпал снег. Это могло стать основной причиной аварии. Сам игрок не пострадал, но его автомобилю был нанесен ущерб в размере 25 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Боатенг провел 24 матча, отметившись одной голевой передачей.

Ранее мы писали, что ТОП-клубы из Германии помогут командам, у которых возникли финансовые трудности. Четыре ТОП-клуба Бундеслиги выделят 20 миллионов евро на нужды других команды.

Также мы рассказывали, что игроки "Баварии" подрались на тренировке. Томас Мюллер провел воспитательную работу с Леоном Горецка и Жеромом Боатенгом, после чего футболисты помирились.

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