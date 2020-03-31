Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,06
30,96
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Игрок "Баварии" на летней резине слетел с трассы во время снегопада

31 марта, 21:33

Максим Перепелица

Сам Жером Боатенг не пострадал, но его автомобилю был нанесен серьезный ущерб

Защитник "Баварии" Жером Боатенг попал в аварию на одном из немецких автобанов. Отмечается, что футболист потерял управление над своим суперкаром по дороге в Лейпциг недалеко от Мюнхена. Автомобиль выбросило в отбойник. По сведениям источника, машина Боатенга была оснащена летней резиной, а незадолго до ДТП на трассу выпал снег. Это могло стать основной причиной аварии. Сам игрок не пострадал, но его автомобилю был нанесен ущерб в размере 25 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Боатенг провел 24 матча, отметившись одной голевой передачей.

Ранее мы писали, что ТОП-клубы из Германии помогут командам, у которых возникли финансовые трудности. Четыре ТОП-клуба Бундеслиги выделят 20 миллионов евро на нужды других команды.

Также мы рассказывали, что игроки "Баварии" подрались на тренировке. Томас Мюллер провел воспитательную работу с Леоном Горецка и Жеромом Боатенгом, после чего футболисты помирились.

Смотрите, как перед карантином "Бавария" с Нойером разгромила в Лиге чемпионов "Челси"

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Германии Бавария Жером Боатенг

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Алиев предложил Милевскому заработать на продаже защитных масок итальянцам
Алиев предложил Милевскому заработать на продаже защитных масок итальянцамФутбол
"Сегодня есть паникеры и те, кому все равно. Завтра будут живые – и не очень": легенда сборной – о карантинеФутбол
"Очень тяжелое положение": Шевченко рассказал о состоянии своих друзей, заразившихся коронавирусомФутбол
"Планета принадлежит не только людям": тренер "Шахтера" показал, как живет в условиях коронавирусаФутбол
На чемпионат Милевского наехали в России:
На чемпионат Милевского наехали в России: "Они играют в разгар пандемии коронавируса? Дурость!"Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...