Игрок "Челси" будет рассказывать о вере в журнале "Иисус"

Оливье Жиру / Фото: AFP

Чемпион мира в составе сборной Франции, форвард "Челси" Оливье Жиру рассказал о своем отношении к вере, а также о том, что станет редактором журнала "Иисус".

"Я постараюсь рассказать о своей вере. Я чувствую, что должен использовать медиа и выплеснуть все, что волнует меня, выразить свою преданность Иисусу Христу. Недавно в Лондоне мы провели прием для подвергшихся гонениям христиан со всего мира, все прошло очень хорошо. Вот что близко моему сердцу", – отметил Оливье.

"А еще я вскоре стану редактором журнала "Иисус", который выйдет в середине сентября. Это важная тема и не только потому, что я об этом говорю. В конце концов, когда ты видишь все, что происходит в футболе – гомофобные баннеры, расизм", – цитирует Жиру Le Figaro.

Напомним, что впервые в истории матч за Суперкубок УЕФА доверили женщине-арбитру. Обслуживает поединок француженка Стефани Фраппар. Ей помогают Мануэла Николози и Мишель О’Нил.

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