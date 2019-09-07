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Игрок "Челси" будет рассказывать о вере в журнале "Иисус"

7 сентября, 19:20

Жиру нашел новое призвание

Оливье Жиру

Оливье Жиру / Фото: AFP

Чемпион мира в составе сборной Франции, форвард "Челси" Оливье Жиру рассказал о своем отношении к вере, а также о том, что станет редактором журнала "Иисус".

"Я постараюсь рассказать о своей вере. Я чувствую, что должен использовать медиа и выплеснуть все, что волнует меня, выразить свою преданность Иисусу Христу. Недавно в Лондоне мы провели прием для подвергшихся гонениям христиан со всего мира, все прошло очень хорошо. Вот что близко моему сердцу", – отметил Оливье.

"А еще я вскоре стану редактором журнала "Иисус", который выйдет в середине сентября. Это важная тема и не только потому, что я об этом говорю. В конце концов, когда ты видишь все, что происходит в футболе – гомофобные баннеры, расизм", – цитирует Жиру Le Figaro.

Напомним, что впервые в истории матч за Суперкубок УЕФА доверили женщине-арбитру. Обслуживает поединок француженка Стефани Фраппар. Ей помогают Мануэла Николози и Мишель О’Нил. 

Также мы писали, что у Суперкубка "Ливерпуль" – "Челси" есть "украинская" интрига: может пасть рекорд Олега Блохина. Легендарный экс-динамовец может лишиться звания лучшего снайпера Суперкубка УЕФА.

Смотрите, как "Челси" выиграл Лигу Европы-2019

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Иисус челси Оливье Жиру

Источник: Сегодня|Спорт

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