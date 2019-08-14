Рекорд Блохина под угрозой: "украинская" интрига Суперкубка "Ливерпуль" – "Челси"

Олег Блохин / Фото: Сегодня|Спорт

У матча за Суперкубок УЕФА-2019 "Ливерпуль" – "Челси", проходящего вечером 14 августа на стадионе "Бешикташ Парк" в Стамбуле, есть и "украинская" интрига. Она связана с Олегом Блохиным.

Смотрите онлайн "Ливерпуль" – "Челси" Суперкубок УЕФА

Дело в том, что легендарный Олег Блохин с тремя голами до сих пор идет в лидерах бомбардиров Суперкубка. Он делит первое место с Хааном, Фэйрклафом, Гердом Мюллером, Ренсенбринком, ван дер Эльстом, Макдермоттом, Фалькао и Месси.

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Вингер "Челси" Педро. Фото – AFP

Из участников сегодняшнего финала в Суперкубке уже забивал Педро, у вингера "Челси" два гола. Чтобы обойти Блохина, ему надо забить еще два, но шансы, по оценке букмекеров, невелики: на 2+ гола испанца ставки принимают 40 к 1. Как на хет-трик от ливерпульца Салаха.

Олег Блохин посетил финал Лиги Европы на инвалидной коляске

Олег Блохин на инвалидной коляске Видео: Twitter

Точно устоит другой украинский рекорд и стоять еще будет долго. 110 тысяч зрителей на "Республиканском" в Киеве на матче "Динамо" с "Баварией" в 1975-м (2:0). Стадион Vodafone Park в Стамбуле, который примет нынешний финал, вмещает 41 188 зрителей. На европейских стадионах наш рекорд не побьешь, самый большой, барселонский "Камп Ноу", вмещает 99 354.

Судья Суперкубка Европы Стефани Фраппар. Фото – AFP

Для этого Суперкубку Европы нужно ехать в Северную Корею – на "Стадион Ныннадо имени Первого мая" (114 000) ну или хотя бы на арену в Мичигане (110 601). Впрочем, национальные Суперкубки уже начали гастролировать – последний итальянский проходил в Саудовской Аравии, французский – в Китае, испанский – в Марокко, так что расклад не совсем фэнтезийный.

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