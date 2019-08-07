Александр Караваев / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Игрок "Динамо": "Извинился перед партнерами за пенальти и извиняюсь перед болельщиками" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%B2 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%B2 2019-08-07T09:01:00+03:00 Футбол Александр Караваев – о матче с "Брюгге"

Во вторник, 6 августа, киевское "Динамо" провело первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против бельгийского "Брюгге". Встреча прошла на стадионе "Ян Брейдель", вмещающем почти 30 тысяч зрителей. На нашем сайте был доступен онлайн матча "Брюгге" – "Динамо". Этот поединок прокомментировал игрок киевлян Александр Караваев, который заработал пенальти в свои ворота.

Видео голов и обзор матча "Брюгге" – "Динамо" в Лиге чемпионов

"Честно говоря, в эпизоде ​​с пенальти я даже не трогал соперника, он сам налетел на меня. Но вся вина лежит на мне, из-за чего я извинился перед партнерами, а теперь это делаю перед болельщиками. Если бы не было этого пенальти, то мы бы не проиграли, а, имея свои моменты, могли и вообще выиграть. Извиняюсь перед всеми", – отметил Караваев.

"В целом "Брюгге" сыграл так, как мы и предполагали, ничем не удивил. Когда мы быстро, через пас, выходили из обороны в атаку, то возникали моменты, которых было достаточно, чтобы забить. Главное – дома реализовать те возможности, которые у нас будут", – добавил игрок.

Накануне этой встречи киевляне во Львове обыграли "Львов", отгрузив сопернику три гола – дубль оформил Буяльский, еще один мяч на счету Карлоса Де Пены.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама