Игрок "Динамо" попал в число будущих звезд Европы, а Хацкевичу оказался не нужен
Ни один другой футболист сборной Украины U-20 не внес такой большой вклад в триумф команды в Польше – считают в издании
Игрок киевского "Динамо" Сергей Булеца попал в число будущих футбольных звезд Европы по версии авторитетного издания World Soccer. Вместе с "Динамо" U19 он дошел до 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА. А в июне стал чемпионом мира в составе юношеской сборной Украины U-20.
Чемпиона мира в составе журналисты сайта описывают следующим образом: "Парень способен сделать немало работы и вне своего левого фланга. Талантливый игрок из академии киевского "Динамо". Ни один другой футболист сборной Украины U-20 не внес такой большой вклад в триумф команды в Польше, как это сделал Булеца. Он забил три важных гола – в том числе и победный в полуфинале против Италии, а также отличился двумя голевыми передачами.
На протяжении всего финального турнира он сочетал активность, грамотные передачи, технику, скорость и неплохую работу на оборону. Булеца получил полностью заслуженное второе место по итогам опроса на турнире".
Отметим, что Булеца оказался не нужным главному тренеру "Динамо" Александру Хацкевичу – его и другого героя ЧМ-2019 U-20 Владислава Супрягу отдали в аренду в "Днепр-1".
Ранее герой молодежной сборной Украины Сергей Булеца рассказал, что у него общего с Лионелем Месси. Забивала украинской команды перед финалом чемпионата мира раскрыл секрет своего фартового номера.
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