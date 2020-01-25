Игрок, которого выгнали из клуба за поездку в Россию, нашел новую команду в Украине

Бывший нападающий "Агробизнеса" Игорь Сикорский прибыл в расположение "Черноморца" для прохождения просмотра. Ранее "Агробизнес" прекратил сотрудничество с Сикорским из-за поездки игрока в Россию, что подтверждают его фото в Instagram.
31-летний форвард вместе с командой также побывал на баскетбольном матче "Одесса" – "Киев-Баскет".
В текущем сезоне Первой лиги Сикорский провел за "Агробизнес" 18 матчей, забив восемь голов и сделав две результативные передачи. Ранее нападающий выступал за "Зарю", алчевскую "Сталь", "Гелиос", "Николаев", "Верес", "Горняк-Спорт" и латвийский "Даугавпилс".
Читайте также: "Спартак" позвал спасать команду украинца, которого по политическим причинам уволили из "Динамо"
Ранее мы рассказывали, что украинский футболист возмущен тем, что его выгнали из клуба за поездку в Россию. Бывший игрок Агробизнеса Игорь Сикорский рассказал о своей поездке в Россию, а также прокомментировал решение клуба его выгнать.
Смотрите, как чемпиона России "Зенит" выбивали из еврокубков:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк