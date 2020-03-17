Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,52
29,52

Игрок "Ливерпуля" со скуки сменил профессию, держа в руках ножницы и линейку

17 марта, 20:37

Максим Перепелица

Джеймс Милнер решил покосить траву необычным способом

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер опубликовал веселое видео в Instagram, в котором демонстрируется, что он делал в свободное время в изоляции от Covid-19. Ранее его партнер по команде Алекс Оксладе-Чемберлен и знаменитая подруга Перри Эдвардс исполняли развлекательную танцевальную версию, которая собрала более миллиона лайков в Instagram. Сам же Милнер решил заняться садоводством. Игрок ножницами и с линейкой в руках стрижет газон.

INSTAGRAM

"Теперь чай в пакетиках отсортирован, и у меня есть время выровнять этот газон ... Интересно, могу ли я одолжить знак у клуба "Не ходить по газону"?", – подписал видео футболист.

Отметим, что сейчас игроки "Ливерпуля" находятся в самоизоляции из-за недавних проблем со здоровьем, которые привели к приостановке всей футбольной деятельности в Великобритании до 3 апреля. Все 20 лучших клубов Англии снова встретятся 19 марта, чтобы попытаться единогласно разработать более подробный план действий в чрезвычайных ситуациях, если сезон не возобновится в предложенную дату.

Читайте, как УЕФА рассказал о своих приоритетах в связи с пандемией коронавируса.

В тренде
Футбол проигрывает коронавирусу: мнение комментатора Кирилла Круторогова

Смотрите, как "Севилья" прошла румынский "Клуж" в Лиге Европы

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Англии Ливерпуль коронавирус Джеймс Милнер

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Коронавирус ударил по сборной Украины: матч с Польшей пройдет без зрителей
Коронавирус ударил по сборной Украины: матч с Польшей пройдет без зрителейФутбол
Почему в Италии так много зараженных коронавирусом: заявление агента легионеров
Почему в Италии так много зараженных коронавирусом: заявление агента легионеров "Динамо"Футбол
"Это не футбол": лидер "Динамо" прокомментировал решение о проведении матчей без зрителейЧУ по футболу
Из-за коронавируса чемпионат Украины могут остановить или отменить: заявление Премьер-лиги
Из-за коронавируса чемпионат Украины могут остановить или отменить: заявление Премьер-лигиЧУ по футболу
Финиш первого этапа: прогноз, расписание и результаты 22-го тура чемпионата Украины
Финиш первого этапа: прогноз, расписание и результаты 22-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...