Игрок "Ливерпуля" со скуки сменил профессию, держа в руках ножницы и линейку

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер опубликовал веселое видео в Instagram, в котором демонстрируется, что он делал в свободное время в изоляции от Covid-19. Ранее его партнер по команде Алекс Оксладе-Чемберлен и знаменитая подруга Перри Эдвардс исполняли развлекательную танцевальную версию, которая собрала более миллиона лайков в Instagram. Сам же Милнер решил заняться садоводством. Игрок ножницами и с линейкой в руках стрижет газон.

INSTAGRAM

"Теперь чай в пакетиках отсортирован, и у меня есть время выровнять этот газон ... Интересно, могу ли я одолжить знак у клуба "Не ходить по газону"?", – подписал видео футболист.

Отметим, что сейчас игроки "Ливерпуля" находятся в самоизоляции из-за недавних проблем со здоровьем, которые привели к приостановке всей футбольной деятельности в Великобритании до 3 апреля. Все 20 лучших клубов Англии снова встретятся 19 марта, чтобы попытаться единогласно разработать более подробный план действий в чрезвычайных ситуациях, если сезон не возобновится в предложенную дату.

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