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Игрок "Ливерпуля" составил символическую "сборную карантина" из хлеба и кетчупа

25 марта, 21:30

Максим Перепелица

Джеймс Милнер продолжает весело проводить время на карантине

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер нашел новое занятие во время карантина. Англичанин создал "команду изоляции" из продуктов питания и домашних предметов. Для обозначения реальных футболистов хавбек использовал броские каламбуры. Ранее мы рассказывали, что игрок "Ливерпуля" со скуки сменил профессию, держа в руках ножницы и линейку.

Например, Джо Харта играет сердце (heart), Бреда Фриделя – хлеб (bread), Габриэля Хайнце (Heinze) — кетчуп "Хайнц". Джон Терри представлен благодаря апельсину в шоколаде от компании Terry’s, Джорджиньо Вейналдум и Фрэнк Лэмпард были отождествлены с лампами, а Тьерри Анри – с пылесосом от производителя "Henry". Управляет командой кепка Фабио Капелло.

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Напомним, английские лиги будут приостановлены из-за пандемии коронавируса как минимум до 30 апреля.

Ранее верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди призвал мировое сообщество в условиях борьбы с коронавирусом сохранить доступ к получению убежища людям, ищущим спасения от насилия и войн.

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чемпионат Англии Ливерпуль Джеймс Милнер

Источник: Сегодня|Спорт

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