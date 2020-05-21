Игрок "Лос-Анджелеса" просится в "Динамо": "Не стану думать о деньгах"

Бразильский ветеран рассказал, почему вынужден был покинуть Украину три года назад

Бразильский защитник клуба MLS "Лос-Анджелес" Данило Силва признался, что не против вернуться в киевское "Динамо", где он выступал с 2010 по 2017 год. 33-летний защитник заявил, что покинуть Украину его заставили семейные обстоятельства. Ранее бразилец Данило Силва назвал Украину вторым домом, аСергея Реброва – лучшим тренером, с которым ему приходилось работать.

Читайте также: "Мне дали локтем и сказали "Добро пожаловать!": бразилец из "Динамо" – о том, как ему досталось в Украине

После окончания этого сезона, возможно, вернусь в "Динамо". Я ушел из киевского клуба исключительно по семейным обстоятельствам: супруге нужны было обследования у бразильских врачей. И если будет возможность возвращаться в "Динамо", не стану думать о деньгах или о чем-то другом. Я очень люблю эту команду, и готов играть за имя", – сказал Силва в интервью Sport Arena.

Реклама Данило Силва/Фото lafc.com

За семь лет в Украине Данило Силва дважды становился чемпионом страны, два раза выигрывал Кубок и один раз – Суперкубок Украины. Всего за киевлян он провел 210 матчей во всех турнирах и забил 18 мячей. После ухода из "Динамо" он успел поиграть на родине в "Интернасьонале", а с 2018 года защищает цвета "Лос-Анджелеса".

Смотрите, как "Динамо" играет в текущем сезоне:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама