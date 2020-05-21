Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,59
29,14
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Игрок "Лос-Анджелеса" просится в "Динамо": "Не стану думать о деньгах"

21 мая, 19:35

Александр Трикиша

Бразильский ветеран рассказал, почему вынужден был покинуть Украину три года назад

Бразильский защитник клуба MLS "Лос-Анджелес" Данило Силва признался, что не против вернуться в киевское "Динамо", где он выступал с 2010 по 2017 год. 33-летний защитник заявил, что покинуть Украину его заставили семейные обстоятельства. Ранее бразилец Данило Силва назвал Украину вторым домом, аСергея Реброва – лучшим тренером, с которым ему приходилось работать.

Читайте также: "Мне дали локтем и сказали "Добро пожаловать!": бразилец из "Динамо" – о том, как ему досталось в Украине

После окончания этого сезона, возможно, вернусь в "Динамо". Я ушел из киевского клуба исключительно по семейным обстоятельствам: супруге нужны было обследования у бразильских врачей. И если будет возможность возвращаться в "Динамо", не стану думать о деньгах или о чем-то другом. Я очень люблю эту команду, и готов играть за имя", – сказал Силва в интервью Sport Arena.

Данило Силва/Фото lafc.com

Реклама

Данило Силва/Фото lafc.com

За семь лет в Украине Данило Силва дважды становился чемпионом страны, два раза выигрывал Кубок и один раз – Суперкубок Украины. Всего за киевлян он провел 210 матчей во всех турнирах и забил 18 мячей. После ухода из "Динамо" он успел поиграть на родине в "Интернасьонале", а с 2018 года защищает цвета "Лос-Анджелеса".

Смотрите, как "Динамо" играет в текущем сезоне:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Динамо Киев MLS Данило Силва ФК Лос-Анджелес

Источники: Сегодня|Спорт , SportArena

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

С подачи Ярмоленко болельщики
С подачи Ярмоленко болельщики "Вест Хэма" заговорили на украинском: уморная речь юного суперфанаФутбол
Эпидемия коронавируса в турецком клубе: заражены девять человек, в том числе президент
Эпидемия коронавируса в турецком клубе: заражены девять человек, в том числе президент "Бешикташа"Футбол
Возлюбленная Роналду показала фото бюста, от которого невозможно оторвать взгляд
Возлюбленная Роналду показала фото бюста, от которого невозможно оторвать взглядФутбол
"Ввели военное положение на базе": украинский футбольный клуб забаррикадировался на карантинеФутбол
Футбол вернулся! Все о первом туре Бундеслиги в эпоху жесткого карантина
Футбол вернулся! Все о первом туре Бундеслиги в эпоху жесткого карантинаФутбол
У клуба украинской Премьер-лиги нет денег, чтобы проверить футболистов на коронавирус
У клуба украинской Премьер-лиги нет денег, чтобы проверить футболистов на коронавирусФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...