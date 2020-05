"Мне дали локтем и сказали "Добро пожаловать!": бразилец из "Динамо" – о том, как ему досталось в Украине

Бразильский защитник клуба Североамериканской футбольной лиги MLS "Лос-Анджелес" Данило Силва, который с 2010 по 2017 годы выступал за киевское "Динамо", вспомнил жесткий момент из своей украинской карьеры. Он пришелся на дебютную игру бразильца в составе киевлян.

"4 миллиона евро, которые "Динамо" заплатило за мой переход, – большая сумма для Бразилии как за правого защитника. Помню свою первую игру в "Динамо", с "Ильичевцем", – 1:1, очень холодно. В раздевалке все надевают перчатки, кремами натираются. В начале игры нападающий соперника ударил меня локтем и сказал: "Welcome to Ukraine". Через пару минут я ударил его в ответ: "Welcome to Brazil". Это зима, снег. Но через три месяца я уже полностью адаптировался. Украинский стиль футбола похожий на английский – много физики и контактной борьбы. Мне нравится это. Наверное¸ потому и играл семь лет за "Динамо". Ищу и люблю интенсивность и контактную борьбу. Я как казак"