Сексуальная "Мисс Бум Бум" продает футболку Месси ради борьбы с коронавирусом

Бразильская модель и двукратная обладательница титула "Мисс Бум Бум" Сьюзи Кортес, которая является болельщицей "Барселоны" и нападающего каталонской команды Лионеля Месси, начала собирать деньги на борьбу с коронавирусом.

"Мои дорогие поклонники со всего мира, я начинаю аукцион по продаже моих футболок "Барселоны", чтобы собрать деньги на покупку спиртосодержащего геля и масок для населения, которое не может позволить себе их купить. Сейчас они стоят дорого как в аптеках, так и в интернете. Я также прошу всех оставаться дома и выходить на улицу только при необходимости. Тогда мы победим в этой борьбе против нового COVID-19. Мой поцелуй всем", – написала Кортес у себя в Instagram.

Напомним, что с воскресенья, 22 марта, в Киеве прекращаются пассажирские перевозки, сообщил глава МВД Арсен Аваков. Также он заявил о необходимости введения "тотального карантина".

Тем временем, президент Владимир Зеленский заявил о готовности ввести чрезвычайное положение по всей Украине в связи с распространением коронавируса.

Смотрите, как Месси забивает за "Барселону":

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