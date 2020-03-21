Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,8
30,09

Сексуальная "Мисс Бум Бум" продает футболку Месси ради борьбы с коронавирусом

21 марта, 18:26

Максим Перепелица

Сьюзи Кортес собирает деньги на покупку геля и масок

Бразильская модель и двукратная обладательница титула "Мисс Бум Бум" Сьюзи Кортес, которая является болельщицей "Барселоны" и нападающего каталонской команды Лионеля Месси, начала собирать деньги на борьбу с коронавирусом.

"Мои дорогие поклонники со всего мира, я начинаю аукцион по продаже моих футболок "Барселоны", чтобы собрать деньги на покупку спиртосодержащего геля и масок для населения, которое не может позволить себе их купить. Сейчас они стоят дорого как в аптеках, так и в интернете. Я также прошу всех оставаться дома и выходить на улицу только при необходимости. Тогда мы победим в этой борьбе против нового COVID-19. Мой поцелуй всем", – написала Кортес у себя в Instagram.

Напомним, что с воскресенья, 22 марта, в Киеве прекращаются пассажирские перевозки, сообщил глава МВД Арсен Аваков. Также он заявил о необходимости введения "тотального карантина".

Тем временем, президент Владимир Зеленский заявил о готовности ввести чрезвычайное положение по всей Украине в связи с распространением коронавируса.

Смотрите, как Месси забивает за "Барселону":

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Барселона Лионель Месси коронавирус Сьюзи Кортес

Источник: Сегодня|Спорт

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Почему в Италии так много зараженных коронавирусом: заявление агента легионеров
Почему в Италии так много зараженных коронавирусом: заявление агента легионеров "Динамо"Футбол
Из-за коронавируса чемпионат Украины могут остановить или отменить: заявление Премьер-лиги
Из-за коронавируса чемпионат Украины могут остановить или отменить: заявление Премьер-лигиЧУ по футболу
"Это не футбол": лидер "Динамо" прокомментировал решение о проведении матчей без зрителейЧУ по футболу
Коронавирус сметает и Месси с Неймаром: Кубок Америки-2020 накрылся медным тазом
Коронавирус сметает и Месси с Неймаром: Кубок Америки-2020 накрылся медным тазомФутбол
"Я балдею!": Зинченко показал, что творится в магазинах МанчестераФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...