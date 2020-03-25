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Игрок "Манчестер Юнайтед" нарушил карантин и с ребенком в коляске устроил гонку с женой

25 марта, 19:00

Максим Перепелица

Поль Погба решил немного развлечься на природе вместе с Марией Салес

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба посоревновался с супругой Марией Салес. Жена французского футболиста выложила в Instagram видео, на котором хавбек с ребенком в коляске устроил перегонки с ней.

"Вот чем мы сегодня занимались на улице. Не даем себе заскучать", — говорится в подписи под видео.

Напомним, что чемпионат Англии, как и все мировые чемпионаты, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. При этом людям советуют не выходить из дома.

Погба с женой устроили перегонки Видео: Instagram

Читайте о том, что эффектная жена Виктора Линделефа имеет популярность в соцсетях. Майя по профессии маркетолог, имеет опыт работы в СМИ: ведет блог в шведском женском издании. Когда Линделеф еще выступал за "Бенфику", Майя написала путеводитель по Лиссабону.

Ранее мы рассказывали о том, как Погба танцевал на свадьбе брата, хотя в "МЮ" находился на больничном. Футболист сборной Франции восстанавливается после повреждения лодыжки, но это не мешает ему развлекаться.

Смотрите, как Поль Погба забивал за "Манчестер Юнайтед":

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чемпионат Англии Манчестер Юнайтед коронавирус Поль Погба

Источник: Сегодня|Спорт

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