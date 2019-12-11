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Игрок "МЮ" затроллил бывшего одноклубника, который страдает от расизма в Италии

11 декабря, 19:13

Шоу подшутил над Лукаку после вылета "Интера" из Лиги чемпионов

Лукаку

Лукаку / Фото: Getty Images

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Бывший одноклубник Ромелу Лукаку по "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу посмеялся над бельгийцем после того, как "Интер" не сумел пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

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В середине октября Ромелу опубликовал в своем Twitter фото в форме "Интера", сопроводив его подписью "Лига чемпионов".

Шоу отыскал эту запись и, сделав репост, написал "Добро пожаловать обратно", намекая на Лигу Европы, в плей-офф которой и "Интеру", и "Манчестер Юнайтед" предстоит сыграть весной.

Предыдущие два сезона Лукаку выступал за манкунианский гранд, не выиграв в его составе ни одного трофея. "Интер", игроком которого Ромелу является сейчас, лидирует в турнирной таблице Серии А, опережая ближайшего преследователя на два очка.

Напомним, перед игрой с "Челси" стало известно, что игрок "Манчестер Юнайтед" хотел затащить в постель ведущую новостей. Чилийская телеведущая Наталья Мандиола рассказала о грязных сообщениях от футболиста "красных дьяволов" Алексиса Санчеса. Кстати, в матче против "Челси" Санчиса не было даже в заявке "МЮ".

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Манчестер Юнайтед Интер Италия Люк Шоу Ромелу Лукаку

Источник: Сегодня|Спорт

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