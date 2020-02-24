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Игрок "Реала" из-за чрезмерной напыщенности пропустит важный поединок с "Барселоной"

24 февраля, 09:06

Родриго издевательски отпраздновал забитый гол в матче за мадридский клуб

Игрок мадридского "Реала" Родриго не примет участия в матче 26-го тура чемпионата Испании с "Барселоной". 19-летний бразилец был удален в матче за "Реал Мадрид Кастилья" в третьем по силе дивизионе страны. Родриго вышел на поле в матче против "Сан-Себастьян-де-лос-Рейес" и отметился забитым голом. После этого к нему подскочил вратарь соперника и стал высказывать недовольство. Тогда Родриго в издевательской манере отпраздновал забитый гол, за что получил от арбитра вторую желтую карточку.

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Теперь дисквалификация бразильца будет распространяться и на чемпионат Испании. То есть нападающий пропустит матч 26-го тура Примеры "Реал" – "Барселона", который состоится в Мадриде 1 марта.

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Проигрыш "Реала" в матче 25-го тура чемпионата Испании против "Леванте" позволила впритык приблизиться к нему "Барселоне", накануне обыгравшей "Хетафе" 2:1."Сливочные" опережают каталонцев всего на одно очко.

Смотрите, как "Реал" сыграл 2:2 в Лиге чемпионов с "ПСЖ"

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Барселона чемпионат Испании Реал Мадрид

Источник: Сегодня|Спорт

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