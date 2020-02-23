Капитан "Реала" из-за языка рискует пропустить поединок против "Барселоны"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос может быть дисквалифицирован на матч 26-го тура испанского чемпината с "Барселоной", который состоится 1 марта на "Сантьяго Бернабеу". Как сообщает El Mundo Deportivo, такое наказание грозит лидеру "сливочных" за его длинный язык, а именно за критические высказывания в адрес арбитра последнего матча, в котором "Реал" проиграл в гостях "Леванте" 0:1.

После окончания матча с "Леванте" Рамос подверг критике арбитра Алехандро Хосе Эрнандеса. "Не люблю говорить о рефери, но иногда их поведение заставляет задуматься. Критерии разные. В матче Суперкубка Испании в наши ворота назначили 11-метровый за мою непроизвольную игру рукой. Сегодня было два таких момента, но пенальти не дали. Меня разозлил Эрнандес. Раньше арбитры были более уважительными, капитаны могли говорить с ними. Спросил у судьи, есть ли у него проблемы лично со мной, и, если есть, пусть он скажет, чтобы мы могли это уладить", – сказал Рамос.

Капитан "Реала" Серхио Рамос / Фото: Reuters Реклама

Отметим, что это уж не первые разборки капитана "Реала" со служителями Фемиды за последнее время. Например, в поединке с "Атлетико" Рамос оскорбил мать ассистента арбитра. Коуч "матрасников" Симеоне, кстати, тогда мигом примчался к лайнсмену и прокричал ассистенту: "Как ты такое позволяешь? Он ведь сказал, что твоя мама – ш**ха".

Смотрите, как забивает Серхио Рамос

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама