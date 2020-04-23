В Испании планируют принять шокирующие решение относительно текущего сезона

В стране до 2021 года хотят отменить массовые мероприятия

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о возможном продлении запрета на проведение массовых мероприятий в Испании. Тебас встретился с руководителями клубов двух высших дивизионов страны. На этой встрече он сообщил, что правительство собирается продлить ограничение на проведение всех мероприятий со зрителями, включая футбольные матчи, до 2021 года. Предполагается, что к тому времени будет получена вакцина от коронавируса.

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Ранее президент Ла Лиги заявлял, что возобновление сезона рассматривается с 28 мая, 6 июня или 28 июня. В чемпионате Испании на момент остановки было сыграно 27 туров. Турнирную таблицу Примеру на данный момент возглавляет "Барселона", набравшая 58 очков, на втором месте идет мадридский "Реал", у которого 56 пунктов.

Ранее мы писали, что клубу Месси предрекли кончину из-за коронавируса. Банкротство гранду испанского футбола прогнозирует претендент на пост президента клуба Виктор Фонт.

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