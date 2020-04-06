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Коронавирус поможет "ПСЖ" удержать в своем составе Неймара и Мбаппе

6 апреля, 13:02

Богдан Юрков

С учетом кризиса из-за пандемии, в футболе просто не останется клубов, способных потянуть трансфер этих звезд

Пандемия коронавируса, поставившая на паузу практически весь спорт, может оказаться на руку гранду французского футбола – клубу "Пари Сен-Жермен".

Как сообщает L’Equipe, возникшая в мире ситуация позволит парижанам удержать своих главных звезд – самого дорогого футболиста планеты француза Килиана Мбаппе и бразильца Неймара. На данный момент первого из них портал Transfermarkt оценивает в 200 млн евро, второго – в 160 млн евро.

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По данным французских журналистов, "ПСЖ" готов отпустить Неймара за 180 млн евро, но, с учетом финансовых потерь из-за пандемии, большинству клубов придется затянуть пояса, поэтому вряд ли найдутся желающие выложить за бразильца такую огромную сумму.

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Отметим, что ранее сообщалось о возможном возвращении Неймара в Каталонию. Однако, как мы уже писали, из-за кризиса, вызванного коронавирусом, "Барселоне" грозит банкротство – так что "блаугранас" точно сейчас не до Неймара.

Также в "ПСЖ" уверены, что, по крайней мере, еще на один сезон в их составе останется чемпион мира-2018 Килиан Мбаппе – опять же, ввиду того, что крупные трансферы из-за коронавируса по определению окажутся на паузе. Скорее всего, ни один клуб мира покупку Мбаппе попросту не потянет.

Неймар и Мбаппе

Неймар и Мбаппе / Фото: Getty Images

Вместе с тем "ПСЖ" готов усилить свою кадровую обойму некоторыми игроками из итальянской Серии А, клубы которой, как ожидается, больше всего финансово пострадают из-за коронавируса а, следовательно, охотно распрощаются со своими звездами, получающими немаленькие зарплаты.

Смотрите, как "ПСЖ" обыграл в 1/8 ЛЧ "Боруссию" (2:0)

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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чемпионат Франции псж Неймар коронавирус Килиан Мбаппе

Источники: L'Equipe , Сегодня|Спорт

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