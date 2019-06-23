Защитник сборной Люксембурга, едва не подсунувшей свинью Украине, станет игроком "Карпат"

В чемпионате Украины назревает неожиданный трансфер футболиста из "карликового" государства

Марвин Мартинс. Фото - wort.lu.

Защитник люксембургского "Прогреса" из Нидеркорна Марвин Мартинс станет игроком львовских "Карпат". Об этом сообщает издание Tageblatt. Мартинс подпишет с львовянами контракт на два года. Клубы уже достигли договоренности, медосмотр запланирован на 24 июня.

24-летний Мартинс начал профессиональную карьеру в "Женесс Эш" из Люксембурга. Прошлым летом он перешел в "Прогрес". Провел четыре матча в составе сборной Люксембурга, последний – против Украины во Львове, в котором наша сборная с трудом добыла три очка, одержав победу с минимальным счетом 1:0. В прошлом сезоне Мартинс сыграл 34 матча, забил 3 гола и сделал 3 ассиста. Играет на позиции правого защитника. Интересно, что Transfermarkt оценивает Марвина в 150 тысяч евро. Его контракт с "Прогресом" был рассчитан до 2022 года.

Как Люксембург играл во Львове с Украиной

Как мы писали ранее, апелляция по делу Мораеса отклонена: Украина остается первой в отборе на Евро-2020. Вопрос с натурализацией форварда "Шахтера" закрыт окончательно. Люксембург и Португалия остались с носом.

Также мы рассказывали, о чем главный тренер сборной Люксембурга общался со своим украинским коллегой после поражения во Львове. "Шевченко спросил, почему мы постоянно создаем проблемы его команде", – рассказал Люк Хольц.

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