Тренер Люксембурга: "Шевченко спросил, почему мы постоянно создаем проблемы его команде"

После отборочного поединка на Евро-2020 между национальными сборными Украины и Люксембурга, который закончился победой Украины со счетом 1:0, главный тренер сборной Люксембурга Люк Хольц дал послематчевую пресс-конференцию. Напомним, единственный гол в матче забил Роман Яремчук – форвард отметился во втором матче подряд.

Украина – Люксембург 1:0 видео голов и обзор матча

"Сборная Украины показала великолепную игру. Соперник начал матч в высоком темпе, но со временем он стал медленнее. Наверное, из-за тяжелого поединок с Сербией. Надеюсь, что Украина будет оставаться лидером группы и в дальнейшем. Она – суперкоманда.

Я не тот тренер, кричит в перерыве матча в раздевалке. Ничего особенного я своим футболистам не говорил. У нас абсолютное доверие друг к другу.

Наш диалог после игры с Андреем Шевченко? Он спросил, почему мы постоянно создаем проблемы его команде", – заявил Люк Хольц.