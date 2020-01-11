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Игрок сборной Нидерландов вернулся в "Аякс" ради Евро-2020

11 января, 22:07

Райан Бабель вновь наденет футболку родного клуба

Райан Бабел

Райан Бабел / Фото: Twitter

"Аякс" объявил об аренде из "Галатасарая" Райана Бабела. Нападающий будет выступать за амстердамский клуб до 30 июня 2020 года. 33-летний Бабел является уроженцем Амстердама и воспитанником "Аякса", за который выступал с 2004 по 2007 год, а также в сезоне-2012/13.

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Футболист надеется, что выступления за "Аякс" помогут ему вернуться в сборную Нидерландов перед чемпионатом Европы 2020 года, а также отметил, что ждет момента, когда вновь наденет футболку родного клуба.

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Добавим, что игрок сборной Нидерландов Райан Бабел перешел в "Галатасарай" летом 2019 года, подписав трехлетний контракт. В текущем сезоне чемпионата Турции он провел 15 матчей, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

Также добавим, что сборная Нидерландов является соперником Украины по Евро-2020. Ранее другой лидер команды Мемфис Депай порвал крестообразные связки и рискует пропустит остаток сезона.

Смотрите, как Нидерланды разгромили Эстонию:

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Аякс Амстердам чемпионат Голландии Райан Бабель

Источник: Сегодня|Спорт

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