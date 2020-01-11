Капитан "Аякса" опровергает слухи о завершении карьеры из-за проблем с сердцем

Голландский защитник не знает, сколько ему понадобиться времени, чтобы полностью восстановиться

Дэйли Блинд / Фото: Instagram

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Защитник нидерландского "Аякса" Дейли Блинд заявил, что вернется на поле, несмотря на слухи о том, что он может завершить карьеру из-за проблем с сердцем. Напомним, Блинд успешно перенес операцию на сердце в конце декабря. Ему установили подкожный дефибриллятор, который может дать импульс в случае остановки сердца или его аритмии.

"В любом случае, собираюсь снова играть в футбол. Могу потерять неделю или два месяца. Так или иначе, мне необходимо терпение, чтобы ничего не делать в этот период. Я должен восстановиться, и для этого нужно время. Что касается предположений, что больше не сыграю, меня они не особо беспокоят. Это лишь дополнительная мотивация, чтобы показать, как быстро я могу вернуться на поле", – приводит слова Блинда Sportnieuws.nl.

Напомним, что проблемы со здоровьем у Блинда обнаружили после заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов против "Валенсии". Во время матча у защитника закружилась голова, после чего ему провели обследование и обнаружили проблемы с сердцем.

В текущем сезоне Блинд провел 26 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал 1 результативную передачу.

Блинд является воспитанником "Аякса". Также он успел поиграть в аренде в "Гронингене" и "Манчестер Юнайтед". Пять раз он становился чемпионом Нидерландов, один раз выигрывал Кубок и дважды – Суперкубок Нидерландов. С "МЮ" нидерландец по разу побеждал в Кубке и Суперкубке Англии, Кубке Лиги и Лиге Европы.

Отметим, что сборная Нидерландов является соперником Украины по Евро-2020. Ранее другой лидер команды Мемфис Депай порвал крестообразные связки и рискует пропустит остаток сезона.

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