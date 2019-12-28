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Игрок сборной Украины готов уйти из "Андерлехта" ради Евро-2020

28 декабря, 10:34

Евгений Макаренко недоволен игровым временем в клубе

Евгений Макаренко. Фото: ФК "Андерлехт"

Евгений Макаренко. Фото: ФК "Андерлехт"

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Полузащитник "Андерлехта" Евгений Макаренко рассказал о желании иметь больше игровой практики. Ранее мы писали, что Макаренко понравилась жена бывшего партнера по "Динамо" Артема Кравца.

"Для меня это сейчас задача №1 – это Евро-2020 . Самое интересное, что чувствую сейчас себя по здоровью прекрасно. Спокойно могу сейчас играть в этой команде. Знаю, что на моей позиции играет футболист на голову выше меня, понятно, что ты будешь что-то думать там, работать или искать что-то", – отметил игрок.

Евгений Макаренко и его жена Татьяна

Евгений Макаренко и его жена Татьяна / Фото: Instagram

"А когда, во-первых, результаты не очень, во-вторых, команда играла не очень, и при этом ты не играешь – вот это самое обидное. Если ничего не поменяется, буду стараться уйти, чтобы поиграть до Евро-2020 максимальное количество матчей. Это задача на 2020 год, – сказал Макаренко.

Ранее мы писали, что гранд мирового футбола избавляется от экс-игрока "Динамо". Украинский полузащитник "Андерлехта" Евгений Макаренко может вскоре покинуть клуб, сообщает Voetbal Belgie. Бельгийский клуб рассматривает варианты с продажей и арендой 28-летнего футболиста.

Смотрите также обзор матча "Андерлехт" — "Роял Шарлеруа" – 0:0

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Андерлехт Евгений Макаренко

Источник: YouTube-канал Бомбардир

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