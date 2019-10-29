Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,07
27,79

На выход после травмы: гранд мирового футбола избавляется от экс-игрока "Динамо"

29 октября, 17:09

Евгений Макаренко оказался ненужным "Андерлехту", переживающему черную страницу своей истории

Евгений Макаренко. Фото: ФК "Андерлехт"

Евгений Макаренко. Фото: ФК "Андерлехт"

Украинский полузащитник "Андерлехта" Евгений Макаренко может покинуть вскоре клуб, сообщает Voetbal Belgie. Бельгийский клуб рассматривает варианты с продажей и арендой 28-летнего футболиста. Ранее мы писали, что Макаренко понравилась жена бывшего партнера по "Динамо" Артема Кравца.

Читайте также: Как в Бельгии ценят украинца: "Буйволы" предложили Яремчуку контракт еще на четыре года

Поскольку Евгений Макаренко пропустил длительное время из-за травмы, он не может рассчитывать на скорое возвращение в состав "Андерлехта" – самого титулованного клуба в истории бельгийского футбола, пять раз выигрывавшего еврокубки. Чтобы разгрузить зарплатную ведомость, в брюссельском клубе решили с ним распрощаться. Правда, удастся ли за Евгения что-либо выручить, учитывая его подверженность травмам, большой вопрос.

Кстати, последний раз Евгений Макаренко выходил на поле в составе брюссельцев аж 2 декабря 2018 года.

Реклама

Смотрите, как "Андерлехт" без Макаренко играет в Бельгии против "Брюгге" Соболя

В тренде
"Динамо" – "Копенгаген": видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы
"Динамо" vs "Копенгаген"

Отметим, что контракт Евгения Макаренко с "Андерлехтом" рассчитан до 2022 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его в 1,5 млн евро.

Читайте также: Макаренко и другие ровесники независимости: символическая сборная Украины из игроков 1991 года рождения

Евгений Макаренко и его жена Татьяна

Евгений Макаренко и его жена Татьяна / Фото: Instagram

Добавим, что в последнее время дела у "Андерлехта" не ладятся. В нынешнем чемпионате Бельгии команда занимает позорное 11-е место в турнирной таблице, а по итогам прошлого сезона "Андерлехт" Евгения Макаренко впервые за 56 лет не вышел в еврокубки.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Андерлехт чемпионат Бельгии легионер Евгений Макаренко

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Фонсека против
Фонсека против "Милана" и другие матчи: все результаты 9-го тура чемпионата ИталииФутбол
"Шахтер" – "Динамо": "горняки" вырвали ничью в матче Лиги чемпионовЛига чемпионов
Непобедимый
Непобедимый "Ювентус" и догоняющий "Интер": все результаты чемпионата ИталииФутбол
"Динамо" – "Копенгаген": видео голов и лучших моментов матча Лиги ЕвропыФутбол
"Динамо" – "Копенгаген" 1:1: датские "львы" выстояли против киевлян в Лиге ЕвропыФутбол
"Шахтер" и "Карпаты" теряют очки: результаты 12-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу

Новости партнеров

Loading...
загрузка...