На выход после травмы: гранд мирового футбола избавляется от экс-игрока "Динамо"

Евгений Макаренко. Фото: ФК "Андерлехт"

Украинский полузащитник "Андерлехта" Евгений Макаренко может покинуть вскоре клуб, сообщает Voetbal Belgie. Бельгийский клуб рассматривает варианты с продажей и арендой 28-летнего футболиста. Ранее мы писали, что Макаренко понравилась жена бывшего партнера по "Динамо" Артема Кравца.

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Поскольку Евгений Макаренко пропустил длительное время из-за травмы, он не может рассчитывать на скорое возвращение в состав "Андерлехта" – самого титулованного клуба в истории бельгийского футбола, пять раз выигрывавшего еврокубки. Чтобы разгрузить зарплатную ведомость, в брюссельском клубе решили с ним распрощаться. Правда, удастся ли за Евгения что-либо выручить, учитывая его подверженность травмам, большой вопрос.

Кстати, последний раз Евгений Макаренко выходил на поле в составе брюссельцев аж 2 декабря 2018 года.

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Отметим, что контракт Евгения Макаренко с "Андерлехтом" рассчитан до 2022 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его в 1,5 млн евро.

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Евгений Макаренко и его жена Татьяна / Фото: Instagram

Добавим, что в последнее время дела у "Андерлехта" не ладятся. В нынешнем чемпионате Бельгии команда занимает позорное 11-е место в турнирной таблице, а по итогам прошлого сезона "Андерлехт" Евгения Макаренко впервые за 56 лет не вышел в еврокубки.

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