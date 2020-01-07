Игрок сборной Украины пожертвовал деньги на борьбу с пожарами в Австралии и спасение животных

Денис Бойко / Фото: Getty Images

К борьбе с пожарами, охватившими Австралию, подключаются известные люди со всего мира. Одним из первых украинских спортсменов, сделавшим благотворительный взнос в фонд помощи Зеленому континенту, оказался вратарь киевского "Динамо" Денис Бойко. Также мы сообщали, что актер Крис Хемсворт пожертвовал на борьбу с пожарами миллион долларов.

31-летний футболист сборной Украины показал копию перевода денег в благотворительный фонд, занимающийся спасением пострадавших животных. При этом Денис решил скрыть сумму своего пожертвования. Ранее вратарь "Динамо" Бойко рассказал о своей "горячей" жене.

Бывший игрок "Днепра", турецкого "Бешикташа" и испанской "Малаги" известен своей открытостью. Недавно он выходил на разговор к ультрас после вылета "Динамо" из Лиги Европы. В частности он говорил фанатам "Как бы вам ни было обидно – я не знаю, сколько это будет продолжаться. Мне тоже обидно, но я что – не подхожу к вам и не разговариваю? Как бы ни было тяжело, мы – одно целое под названием клуб "Динамо" Киев. Игроки, тренера, остальные фанаты – мы все одно целое. Если вы будете устраивать провокации, мы опустимся на дно, еще ниже"

Реклама

Мы писали, что жена вратаря "Динамо" восхитила супругу Коноплянки.

В тренде Как в Северной Корее: в России вместо поражения от Канады показали запись победного финала 2011 года

Смотрите, как нумеролог советует заняться благотворительностью

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама