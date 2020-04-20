Игрок сборной Украины рассказал, когда примут окончательное решение по чемпионату Бельгии

Эдуард Соболь отметил, что в пятницу все решится

Украинский защитник "Брюгге" Эдуард Соболь рассказал о ситуации с возобновлением чемпионата Бельгии. Кстати, во время пандемии в Эмиратах пропал звездный футболист "Андерлехта"

"Тренируемся на базе группами по пять человек. Приезжаем в определенное время, чтобы сильно не контактировать с другими ребятами. Выполняем в основном беговую работу. Насколько я знаю, окончательное решение по вопросу возобновления чемпионата Бельгии будет принято в пятницу", – сказал Соболь.

В нынешнем сезоне Эдуард Соболь принял участие в 26 поединках за Брюгге в чемпионате Бельгии. Transfermarkt оценивает 24-летнего защитника сборной Украины в 2,5 млн евро.

Ранее УЕФА представил два варианта продолжения сезона: еврокубки пройдут после завершения чемпионатов. При этом организация настаивает, что до 15 мая национальным ассоциациям не рекомендуется поднимать вопрос о досрочном завершении чемпионатов.

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