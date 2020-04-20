Во время пандемии в Эмиратах пропал звездный футболист "Андерлехта"

Следы скандального французского полузащитника Самира Насри затерялись в ОАЭ. Он не выходит на связь с клубом

Самый титулованный футбольный клуб Бельгии "Андерлехт" может расторгнуть контрактное соглашение с французским полузащитником Самиром Насри после того, как игрок перестал выходить на связь, сообщает Daily Mail. Ранее футболистам в Бельгии предложили играть в масках после возобновления сезона.

Брюссельский "Андерлехт", которому принадлежат права и на экс-динамовца Евгения Макаренко, попросил всех своих игроков во время пандемии передавать информацию о своих передвижениях, а также отправлять отчеты о проделанных тренировках. Все игроки придерживались этого правила, кроме Насри. Сообщается, что француз вылетел в ОАЭ и больше не выходил на связь. Также футболист прекратил активность в Instagram. Последнюю запись Насри опубликовал 1 апреля.

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Насри перешел в "Андерлехт" летом 2019 года. Ранее игрок по прозвищу "Маленький принц" выступал за "Марсель", "Арсенал", "Манчестер Сити", "Севилью", турецкий "Антальяспор" и "Вест Хэм". В декабре 2016 года в организм француза, дважды выигрывавшего чемпионат Англии, попал питательный микроэлемент во время переливания крови. Впоследствии футболист был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.

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