Игрок "Шахтера" заинтересовал ряд итальянских клубов

Александр Зубков стал героем встречи Лиги чемпионов. Фото: fradi.hu

Украинский полузащитник "Шахтера", выступающий в "Ференцвароше" на правах аренды, Александр Зубков попал в сферу интересов четырех клубов из чемпионата Италии.

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Речь о "Фиорентине", "Болонье" и двух клубах из Лигурии. Скорее всего, имеются в виду "Сампдория" и "Дженоа", которые базируются в Генуе, регион Лигурия.

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"Ференцварош" хочет выкупить 23-летнего футболиста, но "Шахтер" намерен продать Зубкова в другой чемпионат. Агент полузащитника знает, что зимой один из итальянских клубов сделает предложение по игроку.

"Болонья" пока рассматривает Зубкова лишь как одного из кандидатов на позицию. "Фиорентина" видит футболиста в качестве вероятной замены Федерико Кьезы, который вскоре может покинуть клуб.

Ранее мы писали, что обладатель украинского "Золотого мяча" Тайсон в этом году в УПЛ больше не сыграет – названа причина. В поединке с "Олимпиком" капитан "Шахтера" заработал "горчичник", из-за которого пропустит матч с "Зарей"

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