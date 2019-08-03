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Игрок "Спартака" вышел на матч с младенцем на руках

Сегодня, 22:07

Бразилец Айртон вынес на футбольное поле месячного сына

Айртон выносит сына на поле

Айртон выносит сына на поле / Фото: Twitter

Игрок "Спартака" вышел на матч с младенцем на руках https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d4/5d9/c60/5d45d9c6078a3.png https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d4/5d9/c60/5d45d9c6078a3.png Футбол Бразилец Айртон вынес на футбольное поле месячного сына

Мы уже привыкли, что футболисты выходят на матч за руку с детьми, но защитник московского "Спартака" решил разнообразить эту традицию. На игру против московского "Динамо" Айртон вышел с младенцем на руках. Бразильский защитник вынес на поле своего сына Тео, который родился месяц назад. Перед стартовым свистком жена футболиста забрала сына и ушла с ним на трибуны.

Айртон выступает за "Спартак" с 2019 года, он провел за клуб 17 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.

В сегодняшнем поединке четвертого тура чемпионата России "Спартак" и "Динамо" сыграли вничью – 0:0.

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Напомним, что в чемпионате Украины киевское "Динамо" на выезде разгромило "Львов" – 3:0. Мы вели онлайн-трансляцию матча "Львов" – "Динамо".

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Сезон киевляне начали успешно. В конце июля "Динамо" выиграло Суперкубок Украины, победив "Шахтер" – 2:1.

Сегодня также был разыгран Суперкубок Франции, "Пари Сен-Жермен" обыграл "Ренн" – 2:1 и в рекордный девятый раз в истории и седьмой раз подряд выиграл Суперкубок Франции. 

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футболист чемпионат России Спартак Москва

Источник: Сегодня|Спорт

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