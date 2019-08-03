Игрок "Спартака" вышел на матч с младенцем на руках

Мы уже привыкли, что футболисты выходят на матч за руку с детьми, но защитник московского "Спартака" решил разнообразить эту традицию. На игру против московского "Динамо" Айртон вышел с младенцем на руках. Бразильский защитник вынес на поле своего сына Тео, который родился месяц назад. Перед стартовым свистком жена футболиста забрала сына и ушла с ним на трибуны.
Айртон выступает за "Спартак" с 2019 года, он провел за клуб 17 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.
В сегодняшнем поединке четвертого тура чемпионата России "Спартак" и "Динамо" сыграли вничью – 0:0.
Напомним, что в чемпионате Украины киевское "Динамо" на выезде разгромило "Львов" – 3:0. Мы вели онлайн-трансляцию матча "Львов" – "Динамо".
Сезон киевляне начали успешно. В конце июля "Динамо" выиграло Суперкубок Украины, победив "Шахтер" – 2:1.
Сегодня также был разыгран Суперкубок Франции, "Пари Сен-Жермен" обыграл "Ренн" – 2:1 и в рекордный девятый раз в истории и седьмой раз подряд выиграл Суперкубок Франции.
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