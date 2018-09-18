Игрока сборной России из-за пьянства и измен бросила жена
Официальный представитель игрока опроверг эту информацию
Зарема Дзагоева, жена полузащитника московского ЦСКА и сборной России Алана Дзагоева, перестала жить с мужем и отправилась в Северную Осетию, сообщает интернет-портал "Регион online". Как информирует ряд изданий, супруга футболиста забрала двух детей и уехала к родителям в Беслан. Отмечается, что причиной стали измены и пьянство Дзагоева.
При этом официальный представитель игрока Дарья Арсланова опровергла эту информацию.
"В настоящий момент Зарема с детьми гостит у родителей Алана в Беслане. В семье Дзагоевых все хорошо", – заявила она.
Алан и Зарема поженились в 2012 году. Они воспитывают двоих детей: пятилетнюю дочь Элану и двухлетнего сына Хетага.
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