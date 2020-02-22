Дизайн футболок "Барселоны" радикально изменят

Новые комплекты формы будут отличаться от предыдущих

Представители технического спонсора "Барселоны" посетили спортивный центр клуба. Там была проведена фотосессия с несколькими футболистами команды в новых комплектах формы. Игроки, имена которых не уточняются, высоко оценили решения технического спонсора.

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Сообщается, что в новом сезоне на домашней форме "Барселоны" вновь появятся вертикальные полосы. Они будут с тонкими желтыми линиями. С начала лета 2019 года команда играет в домашней форме, выполненной в крупную шашечку.

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Также сообщалось, что основная форма команды будет выполнена в традиционной сине-гранатовой гамме, а гостевой комплект станет черным. Резервный – розовым.

Ранее мы рассказывали, что СМИ разузнали, почему в "Барселоне" отказались от приглашения легенды. Стали известны подробности переговоров между "Барселоной" и бывшим футболистом клуба Хави Эрнандесом, в настоящее время возглавляющим катарскую команду "Аль-Садд".

Смотрите, как "Барселона" играла в Лиге чемпионов:

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