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Игроки английского ТОП-клуба нарушили карантин и готовы внести финансовое пожертвование

22 апреля, 15:11

Максим Перепелица

Серж Орье и Мусса Сиссоко признали свою вину

Игроки "Тоттенхэма" Мусса Сиссоко и Серж Орье нарушили правило карантина в Великобритании, поскольку страна продолжает бороться с коронавирусом. Футболисты проводили совместную пробежку и опубликовали в Instagram видео с тренировки. Позже футболисты извинились за свои тренировки. Мы писали, что игрок "Тоттенхэма" подвергнется "жестоким" испытаниям в армии.

"Мы извиняемся за то, что не подали правильный пример. Признаем, что должны быть образцами для подражания. Мы все должны уважать рекомендации правительства, чтобы минимизировать количество человеческих жертв во время этой пандемии. Мы не устанем благодарить сотрудников NHS за их неустанную работу, поэтому оба сделаем финансовое пожертвование, чтобы продемонстрировать нашу поддержку их усилиям", – написал игрок в Instagram.

Ранее мы писали, что клуб Моуринью из-за огромных долгов продает своего лучшего футболиста, но за рекордную сумму. Гари Кейн побьет рекорд Неймара по стоимости трансфера.

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Обзор финала Лиги чемпионов 2019 "Ливерпуль" – "Тоттенхэм":

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чемпионат Англии Тоттенхэм Серж Орье

Источник: Сегодня|Спорт

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