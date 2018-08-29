Игроки "Динамо" – о вылете из Лиги чемпионов

"Динамо" в ответной игре раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов не смогло забить "Аяксу" ни одного гола: поединок завершился вничью 0:0. При этом гости имели множество моментов для взятия ворот, дважды киевлян спасали стойки ворот, несколько красивых сэйвов сделал голкипера Денис Бойко. После матча футболисты "Динамо" прокомментировали игру.

НИКИТА БУРДА, защитник

- Так как мы не прошли дальше, то результат отрицательный. Но, честно, мы сегодня отдали на поле все силы. Пытались применять прессинг, соперник из-под него выходил через пас, они не боялись так играть.

- Как перестраивались, чтобы удавалось сдерживать контратаки "Аякса"?

- У них хорошие индивидуально сильные футболисты. Их контратаки, к сожалению, проходили. Тяжело было играть против Хунтелара, он хороший футболист, находит свои моменты в штрафной площадке, умеет отскочить, уйти от защитника. Для меня это опыт.

- О чем тренер просил в раздевалке?

- Чтобы мы оказывали давление впереди, чтобы использовали стандартные положения, пытались забить мяч после них, чтобы играли больше на атаку.

- Как можете оценить дебют Супряги?

- Ему было тяжело зацепиться за мяч, Влад – молодой парень, у него все впереди, для него это большой опыт. Думаю, в дальнейшем он принесет "Динамо" пользу.

ДЕНИС БОЙКО, вратарь

- Нам сегодня нужно было больше атаковать, а мы раскрывались – и соперник играл на контратаках, держа в голове счет первого матча. В связи с этим у них было изобилие моментов. Задачу мы не выполнили, поэтому особо комментировать нечего.

- Какое ваше мнение по поводу момента с пенальти? Он был справедливым?

- Мне сложно говорить. Мне кажется, здесь, в Лиге чемпионов, немного другая квалификация у судей. Здесь не будут спрашивать, "Аякс" играет, "Динамо" или какая-то другая команда. Если фол был – его будут фиксировать вне зависимости от того, в штрафной площади он был или нет. Наверное, одиннадцатиметровый удар был, вроде, потянули за футболку соперника. Я сам момент не видел, но раз судья поставил, значит, был. Наши ребята особо претензий к рефери не предъявляли.

- В первые десять минут показалось, что вы "Аякс" сотрете в порошок, показывали на поле сумасшедшую самоотдачу, прессинг…

- У нас была тренерская установка, которую мы, действительно, в начале матча выполняли. Потом, наверное, немного подсели. Но установка была прессинговать, атаковать флангами, делать подачи в штрафную площадь, бежать вперед. Ну а потом, наверное, что-то пошло не по нашему сценарию. "Аякс" – опытная команда, которая играет в хороший футбол, независимо от того, каким был счет в предыдущем матче. Они играют в свой футбол, не считаясь с тем, как действует команда соперника.

- Какой отрезок матча был для вас самым сложным?

- Тяжело сказать, весь матч был сложным. Выделить какой-то один период не могу.

- В прошлой игре "Динамо" выручала штанга и перекладина, и в этой удары принимал на себя каркас ворот, как привлекли удачу?

- А что толку, если мы не выполнили поставленную задачу. Попал мяч в штангу, перекладину или выручил вратарь, не имеет никакого значения, поскольку мы не вышли в групповой этап Лиги чемпионов.

- Что тренер сказал после игры?

- Пусть это останется между нами, в раздевалке. У нас хороший, сплоченный коллектив, все ребята, весь тренерский штаб все понимают. Сделаем выводы из этой неудачи и будем двигаться дальше, только вперед, не останавливаясь. Каждый из футболистов, наверное, должен сделать выводы сам для себя. Мы должны становиться сильнее, опытнее после таких матчей.

ТОМАШ КЕНДЗЕРА, защитник

- Результат 0:0 для нас – все равно, что поражение. Мы очень хотели выиграть этот матч, но много теряли мяч, а "Аякс", наоборот, хорошо ним владел, контролировал его, строил атаки через передачи и, в целом, показал хороший футбол. Мы хотели играть вперед, с помощью передач в штрафную площадь соперника, но пропустили много контратак.

- Что произошло в моменте с пенальти?

- Это привычная для таких игр ситуация, когда идет борьба один в один, придерживаешь игрока руками, арбитр увидел в этом нарушение.

- Что скажете о дебюте Супряги? Тяжело проводить первый матч сразу в Лиге чемпионов?

- Это очень молодой парень, который сыграл свой первый матч на "Олимпийском", где собралось много болельщиков. Думаю, из него будет очень хороший футболист.

- Какая атмосфера царила в раздевалке после матча?

- Конечно, мало приятного, все очень расстроенные, ведь мы хотели попасть в групповой этап Лиги чемпионов, но, увы, не вышло. Нет времени горевать слишком долго, сейчас у нас будет один день отдыха – и начнем подготовку к следующему матчу.

- Какие мысли по поводу Лиги Европы? Насколько далеко хотите пройти в этом турнире?

- Мы еще об этом не говорили, сейчас будем готовиться к воскресной игре с "Карпатами". Для нас самая важная игра – ближайшая. А потом уже подумаем о Лиге Европы.

БЕНЬЯМИН ВЕРБИЧ, полузащитник

- Перед игрой мы знали, что нам нужно забить два мяча, поэтому первые 5-10 минут старались атаковать. Контролировали мяч и за это время создали пару хороших моментов, исполнили несколько стандартов. Но "Аякс" очень быстро взял игру под свой контроль, у них появились возможности для взятия ворот, словом, мы сегодня были не достаточно хороши. В этом матче везло как нам, так и им, когда наши первые два удара не достигли цели. Кроме того, хорошо сыграли наш вратарь Денис Бойко и голкипер "Аякса", который совершал хорошие сейвы. Как бы там ни было, в двух матчах нидерландцы оказались лучше и заслужили победить.

Сегодня мы играли без Артема Беседина – свой первый матч в стартовом составе провел молодой Владислав Супряга. Конечно, ему было непросто, но он старался изо всех сил. Конечно, Беседина нам не хватало, но это жизнь, он сейчас травмирован, и нам приходится справляться без него.