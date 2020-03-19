Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,27
29,79

Игроки немецкого клуба отказались от части зарплаты из-за коронавируса

19 марта, 15:01

Максим Перепелица

Подобная инициатива сэкономит клубу более миллиона евро в месяц

Футболисты "Боруссии" из Менхенгладбаха отказались от части своей зарплаты из-за коронавируса. Отмечается, что "Боруссия" благодаря этому шагу сэкономит более миллиона евро в месяц.

"Я горжусь футболистами. Они знают, что сейчас сложное время. Тренерский штаб присоединился к ним, как и наши директора и управляющие. Надеюсь, это поможет нашей команде", – заявил спортивный директор "Боруссии" Макс Эберль.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 8 тысяч человек, 83 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 216 тыс.

Ранее мы рассказывали, что финалист Лиги Европы пожертвовал крупную сумму Киевскому военному госпиталю. Мирон Маркевич закупил медикаменты для военного госпиталя.

Тем временем в Украине зафиксировано 7 новых случаев инфицирования коронавирусом. Так, по состоянию на 20:00 вторника, 17 марта, в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них два летальных.

Смотрите, как 15-летний парень изобрел светодиодные и интерактивные маски:

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Германии Боруссия Менхенгладбах коронавирус

Источник: Bild

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Коронавирус ударил по сборной Украины: матч с Польшей пройдет без зрителей
Коронавирус ударил по сборной Украины: матч с Польшей пройдет без зрителейФутбол
Почему в Италии так много зараженных коронавирусом: заявление агента легионеров
Почему в Италии так много зараженных коронавирусом: заявление агента легионеров "Динамо"Футбол
"Это не футбол": лидер "Динамо" прокомментировал решение о проведении матчей без зрителейЧУ по футболу
Из-за коронавируса чемпионат Украины могут остановить или отменить: заявление Премьер-лиги
Из-за коронавируса чемпионат Украины могут остановить или отменить: заявление Премьер-лигиЧУ по футболу
Коронавирус сметает и Месси с Неймаром: Кубок Америки-2020 накрылся медным тазом
Коронавирус сметает и Месси с Неймаром: Кубок Америки-2020 накрылся медным тазомФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...