Игроки немецкого клуба отказались от части зарплаты из-за коронавируса

Подобная инициатива сэкономит клубу более миллиона евро в месяц

Футболисты "Боруссии" из Менхенгладбаха отказались от части своей зарплаты из-за коронавируса. Отмечается, что "Боруссия" благодаря этому шагу сэкономит более миллиона евро в месяц.

"Я горжусь футболистами. Они знают, что сейчас сложное время. Тренерский штаб присоединился к ним, как и наши директора и управляющие. Надеюсь, это поможет нашей команде", – заявил спортивный директор "Боруссии" Макс Эберль.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 8 тысяч человек, 83 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 216 тыс.

Ранее мы рассказывали, что финалист Лиги Европы пожертвовал крупную сумму Киевскому военному госпиталю. Мирон Маркевич закупил медикаменты для военного госпиталя.

Тем временем в Украине зафиксировано 7 новых случаев инфицирования коронавирусом. Так, по состоянию на 20:00 вторника, 17 марта, в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них два летальных.

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