Игроки сборной Англии нарушили карантин и привели в отель девушек: их исключили из команды

Футболистам уже влетело от руководства сборной и клубов, а дома Фодена еще ждет разговор с женой

Игроков сборной Англии Фила Фодена и Мейсона Гринвуда исключили из команды после скандала в Исландии. Парочка дебютировала в национальной команде в матче Лиги наций против Исландии (1:0) и решила отпраздновать по-крупному, пригласив в свой номер девушек, чем нарушила карантинные меры.

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Об этом стало известно после того, как девушки поделились фото в Snapchat из общего номера Фила и Мейсона. Сейчас девушки очень переживают, что их поступок может повлиять на карьеру молодых футболистов, сообщает издание dv.is.

В сборной посчитали такое поведение недостойным уровня национальной команды и уже в понедельник оба игрока отсутствовали на тренировке. Позже главный тренер сборной Англии Гарет подтвердил исключение парочки из команды.

"К сожалению, сегодня утром я узнал о том, что два игрока нарушили правила карантина с точки зрения нашего "пузыря безопасности", поэтому мы решили, что они не могут взаимодействовать с командой", – цитирует Саутгейта goal.com.

Также поведение игроков осудили в их клубах – "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" соответственно. Отмечается, что игроки раскаялись в своем поведении и попросили прощения. Однако вряд ли на этом удастся замять скандал.

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Добавим, что Гринвуду всего 18 лет и он не женат, а вот 20-летний Фоден состоит в отношениях с Ребеккой Кук и они вместе воспитывают двухлетнего сына.

Ранее мы писали, что экс-звезду чемпионата Украины выгнали из команды за вызов 19 проституток. Туре хотел доставить удовольствие партнерам по благотворительному матчу, но те предложение Яя не оценили.

Смотрите, как Англия обыграла Исландию:

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