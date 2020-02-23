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Их не остановить: "Лацио" обыграл "Дженоа" и продолжил сумасшедшую серию в Серии А

23 февраля, 18:28

Подопечные Симоне Индзаги выиграли у соперника со счетом 3:2

"Лацио" на выезде обыграл "Дженоа" в матче 25-го тура чемпионата Италии. Римляне победили со счетом 3:2. Один из голов "Дженоа" с пенальти забил Доменико Кришито. В составе победителей по голу забили Адам Марушич, Чиро Иммобиле и Данило Катальди. Для Иммобиле этот гол стал 27-м по счету в сезоне Серии А, он обгоняет ближайшего преследователя, Криштиану Роналду из "Ювентуса", на шесть голов.

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Смотрите обзор матча "Дженоа" – "Лацио" (2:3):

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"Лацио" идет в таблице чемпионата Италии на втором месте и отстает от "Ювентуса" на одно очко. Благодаря этой победе римский клуб продлил свою серию без поражений в Серии А до 20 игр.

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Смотрите, как играет лидер чемпионата Италии "Ювенутс":

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чемпионат Италии Лацио Дженоа

Источник: Сегодня|Спорт

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