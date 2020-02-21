Пятов: "Шахтер" готов отправить самолет в Китай за украинкой с собачкой"

"Горняки" отдадут выручку от билетов на матч против "Бенфики" для обеспечения комфортного проживания украинцев в Новых Санжарах

Капитан донецкого "Шахтера" Андрей Пятов рассказал о поддержке болельщиков в матче с "Бенфикой" (2:1) в 1/16 финала Лиги Европы и желании клуба помочь украинцам, эвакуированным из центра эпидемии коронавируса в Ухане. Пятов признался, что в клубе решили выручку от матча с португальцами направить на обеспечение комфортных условий в Новых Санжарах, а также готовы отправить самолет за знаменитой девушкой с собачкой.

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- Андрей, какие впечатления после вчерашнего поединка с "Бенфикой"?

- Отличные! Отличная победа над сильным соперником. Теперь важно развить результат и хорошо сыграть в ответном матче в Лиссабоне.

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- Насколько чувствовалась поддержка трибун?

- Знаете, мы остались единственным украинским клубом в еврокубках, поэтому во время матча с "Бенфикой" прекрасно понимали, что играем не только для наших болельщиков, но и для всех украинцев. Хочу поблагодарить болельщиков за отличную поддержку! Очень важно клубу и болельщикам быть единым целым, поэтому хочу посвятить победу всем украинцам.

- Вчера вся Украина следила не только за футболом, но и за возвращением украинцев из Китая. Чувствовалось ли это в команде?

- Да, конечно. Вчера был тяжелый день, но мы следили за новостями, за тем, как наши граждане возвращались из Китая, из центра эпидемии. Тем более они прилетели в Харьков на борту самолета SkyUp. Вы знаете, что эта авиакомпания – наш партнер, и мы благодарны руководству и пилотам за их самоотверженный поступок. Также хочу от имени всей команды поддержать тех, кто вернулся из Китая и находится сейчас в Новых Санжарах. Мы говорили с генеральным директором клуба Сергеем Палкиным и решили, что готовы все деньги, вырученные от продажи билетов на матч с "Бенфикой", направить на обеспечение комфортных бытовых условий для тех, кто вынужден находиться эти 14 дней карантина в Новых Санжарах.

- Слышали об истории украинки, оставшейся в Ухане из-за собаки?

- Да, после матча узнали. "Бенфике" решающий гол забил Витя Коваленко – он же из Херсона, как и эта девушка – Настя Зинченко. После поединка удалось пообщаться с Ринатом Ахметовым. Обсудили игру, и президент выступил с инициативой отправить клубный самолет, чтобы забрать Настю и других украинцев из Китая. Договорились, что если в этом будет необходимость, то клуб готов отправить наш клубный самолет за оставшимися в Ухане украинцами.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

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