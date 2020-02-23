Матч команды украинца Малиновского в Италии отменили из-за коронавируса

В Италии уже больше 50 случаев заражения коронавирусом

Три воскресных матча чемпионата Италии перенесены из-за коронавируса на неопределенный срок. Поединки "Интер" – "Сампдория", "Верона" – "Кальяри" и "Аталанта" – "Сассуоло" сегодня не состоятся. Об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Ранее были отменены 40 матчей любительского уровня в Италии.

"Министр спорта Винченцо Спадафора намерен приостановить все спортивные мероприятия, запланированные на воскресенье в регионах Венето и Ломбардия", – цитирует Конте Football Italia.

На севере Италии по состоянию на вторую половину субботы зарегистрировали уже больше 50 случаев заражения коронавирусом.Как сообщалось, от коронавируса COVID-19 в Италии Скончались два человека.

Ранее мы сообщали, что "Шахтер" готов отправить самолет в Китай за украинкой с собачкой. Об этом рассказал капитан "горняков" Андрей Пятов. Также он сообщил, что всю выручку от билетов на матч против "Бенфики" клуб передаст для обеспечения комфортного проживания украинцев в Новых Санжарах.

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