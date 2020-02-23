Икарди яростно бросал стулья, узнав, что не попал в состав "ПСЖ" на игру Лиги чемпионов

Аргентинец не вышел на поле в поединке с "Боруссией"

Нападающий "ПСЖ" Мауро Икарди был очень разозлен, когда узнал, что не попал в стартовый состав команды на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии". Аргентинец после объявления состава впал в ярость и швырял стулья на пол. Кроме того, он практически не разговаривал в течение самой игры и во время обратной дороги в Париж.

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Напомним, что "ПСЖ" уступил на выезде "Боруссии" со счетом 1:2. Ответная игра пройдет в Париже 11 марта.

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Права на Икарди принадлежат "Интеру", но "ПСЖ" может выкупить игрока за 80 миллионов евро. В нынешнем сезоне 27-летний Мауро Икарди провел за "ПСЖ" 28 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал четыре голевые передачи.

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Кстати, забивала из Дортмунда установил чудо-рекорд в Лиге чемпионов. 19-летний Эрлинг Холанд стал первым в истории игроком, который по ходу одного сезона в Лиги чемпионов забил за две команды.

Смотрите обзор матча Лиги чемпионов "Боруссия" – ПСЖ" (2:1)

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