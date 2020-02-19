Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,44
26,43

Новости Лиги чемпионов 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео

Такого в футболе еще не было! Забивала из Дортмунда установил чудо-рекорд в Лиге чемпионов

19 февраля, 08:30

19-летний Холанд стал первым в истории игроком, который по ходу одного сезона в ЛЧ забил за две команды

Эрлинг Холанд

Эрлинг Холанд / Фото: Reuters

Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд стал первым футболистом, которому удалось отличиться в одном сезоне Лиги чемпионов сразу за две команды! Напомним, накануне в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Боруссия" на своем поле обыграла "Пари Сен-Жермен" 2:1. В этой встрече Холанд оформил дубль.

Смотрите обзор матча "Боруссия" – ПСЖ" (2:1)

Ранее, на групповом этапе Лиги чемпионов, Эрлинг Холанд забил 8 голов за австрийский "Зальцбург". Суммарно в нынешнем сезоне самого престижного еврокубка на его счету – уже 10 мячей. И он делит статус лучшего бомбардира Лиги чемпионов с нападающим "Баварии" Робертом Левандовски.

Реклама

В тренде
Мисс биатлона: выбираем самую красивую участницу чемпионата мира
Доротея Вирер

Читайте также: "Атлетико" дает отпор "Ливерпулю": чемпионы Клоппа обломали зубы об "матрасников"

Напомним, 19-летний Холанд является воспитанником норвежского клуба "Брюне". В "Боруссию" из "Зальцбурга" он перешел в январе 2020 года за 20 млн евро, подписал контракт с немецким клубом до лета 2024 года.

Ответный матч между "ПСЖ" и "Боруссией" состоится 11 марта в Париже на стадионе "Парк де Пренс".

Смотрите, как Холанд забивал за "Зальцбург" "Ливерпулю"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Лига чемпионов видео голов псж Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанд

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

УЕФА исключил
УЕФА исключил "Манчестер Сити" из еврокубков на два года: "жесть" для Зинченко и ГвардиолыФутбол
"Боруссия" Дортмунд – "ПСЖ": онлайн матча 1/8 финала Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Атлетико" – "Ливерпуль": онлайн матча 1/8 финала Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Мы идем в суд": обнародована реакция "Манчестер Сити" на шокирующее исключение из еврокубковФутбол
Новое наказание для
Новое наказание для "Манчестер Сити": клуб Зинченко могут сослать в четвертый дивизион АнглииФутбол
Гвардиоле грозит увольнение после противостояния с
Гвардиоле грозит увольнение после противостояния с "Реалом": интригующее заявление тренера "МанСити"Лига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...