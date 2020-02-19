Такого в футболе еще не было! Забивала из Дортмунда установил чудо-рекорд в Лиге чемпионов

19-летний Холанд стал первым в истории игроком, который по ходу одного сезона в ЛЧ забил за две команды

Эрлинг Холанд / Фото: Reuters

Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд стал первым футболистом, которому удалось отличиться в одном сезоне Лиги чемпионов сразу за две команды! Напомним, накануне в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Боруссия" на своем поле обыграла "Пари Сен-Жермен" 2:1. В этой встрече Холанд оформил дубль.

Смотрите обзор матча "Боруссия" – ПСЖ" (2:1)

Ранее, на групповом этапе Лиги чемпионов, Эрлинг Холанд забил 8 голов за австрийский "Зальцбург". Суммарно в нынешнем сезоне самого престижного еврокубка на его счету – уже 10 мячей. И он делит статус лучшего бомбардира Лиги чемпионов с нападающим "Баварии" Робертом Левандовски.

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Напомним, 19-летний Холанд является воспитанником норвежского клуба "Брюне". В "Боруссию" из "Зальцбурга" он перешел в январе 2020 года за 20 млн евро, подписал контракт с немецким клубом до лета 2024 года.

Ответный матч между "ПСЖ" и "Боруссией" состоится 11 марта в Париже на стадионе "Парк де Пренс".

Смотрите, как Холанд забивал за "Зальцбург" "Ливерпулю"

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