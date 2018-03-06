Икер Касильяс улучшил свой "вечный" рекорд по матчам в еврокубках

Икер Касильяс вернулся в ворота "Порту" на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Голкипер проводит первую игру в еврокубке с сентября прошлого года. Для него это 167-я встреча в Лиге чемпионов, по данному показателю он с большим отрывом занимает первое место.

Вторым идет Хави, который всю карьеру в Европе провел в "Барселоне". У хавбека 151 встреча в Лиге чемпионов. Из действующих футболистов ближайшим преследователем Касильяса является его бывший партнер по "Реалу" Криштиану Роналду. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" в эти минуты играет в Париже: смотреть матч "ПСЖ" – "Реал", список трансляций. Это 148-й матч португальца в Лиге чемпионов.

Также в десятку по этому показателю среди действующих футболистов входят Андрей Иньеста ("Барселона", 127 игр), Лионелль Месси ("Барселона", 122 игры) и Златан Ибрагимович ("Манчестер Юнайтед", 120 игр).

Напомним, что сегодня "Порту" попробует сотворить чудо в Ливерпуле: в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов португальцам нужно отыграть пять "сухих" мячей, которые команда пропустила от английского клуба три недели назад в первом матче. Матч начался в 21:45 по киевскому времени: смотреть "Ливерпуль" – "Порту" можно в прямом эфире на ТВ и в интернете.