Им коронавирус до лампочки: в Таджикистане забит сумасшедший гол "ножницами"

В матче первого тура Высшей лиги Таджикистана "Душанбе-83" при пустых трибунах принимал "Истиклол". Столичное дерби состоялось на Центральном республиканском стадионе в Душанбе и завершилось со счетом 7:0 в пользу "Истоклола", который тренирует украинский специалист Виталий Левченко.

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Украшением матча "Душанбе-83" – "Истиклол" стал гол в исполнении нападающего гостей Манучехра Джалилова, забитый на 31-й минуте. Его партнер, получив мяч на фланге, сделал подачу в центр штрафной площади, где находился форвард. Подстроившись под мяч, Манучехр нанес мощный удар в падении боковыми "ножницами". Снаряд отправился под перекладину, оставив вратаря "Душанбе-83" без шансов на спасение. Шедевр!

Видео гола-шедевра

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Впоследствии одноклубники Джалилова довели счет до разгромного – 7:0. При этом в концовке первого тайма судья удалил по одному игроку из обеих команд.

Манучехр Джалилов ("Истиклол") / Фото: Twitter

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Отметим, что в настоящее время практически все турниры в связи с пандемией коронавируса приостановлены. Исключениями остаются чемпионаты Беларуси, Таджикистана и Никарагуа.

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